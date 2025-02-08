院際協調「韓國瑜的鴻門宴」？ 藍委：應邀藍白領袖諮詢

賴清德 總統下周一將召集五院院長會商國政，立法院人士認為，總統府若沒有敘明要討論的事項，不能視為是「院際協調」。國民黨 立委許宇甄則說，若賴總統真的想解決朝野紛爭，應該邀請在野黨領袖進行國政諮詢會談。

據了解，這次總統府向五院發出的邀請函，並沒有提及任何要討論的特定事項，只有邀請五院院長赴府。

立法院人士表示，總統府若沒敘明要討論事項，的確不能視為是「院際協調」，府方更可以解釋成是總統新春邀約喝茶聊聊；但監院都已經表明想談預算刪減爭議，因此如何應對，韓國瑜 還需要再多一些時間思考。

許宇甄表示，若賴總統真的想解決朝野紛爭，應邀在野黨領袖進行國政諮詢會談，或是召開國是會議，開誠布公、同心體國，請朝野領袖一起為三黨不過半的政治僵局找解方，這才能真正做到社會團結安定、化解朝野對立。

國民黨立委賴士葆表示，如果賴總統的五院院際協調能夠讓社會團結、國家往前走，他相信沒有人會反對，可是現在的五院除了立院之外，其他四院幾乎都已經內閣化了，這一次相當程度等於韓國瑜的鴻門宴。

賴士葆說，只要賴清德不約束民進黨立院黨團總召柯建銘大罷免，等同台灣大內戰，這一切就只是做秀而已。另一方面，立院是合議制，韓國瑜如從賴清德那裡得到任何訊息，都需帶回來與各黨團再協商，屆時院際協調就顯得很假了。

不具名國民黨立委直言，安定國內政局應該要找在野黨主席進行朝野國是對談，如果不走這條路，而是帶著四個聽賴清德號令的院長，那只是給韓國瑜穿小鞋罷了。