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黑白集/停止手語翻譯卻申請北市協助 政院哭窮演到底

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行政院以預算遭刪為由，宣布記者會停止手語服務。十多日後，因向台北市政府聽語障服務方案申請協助，近日才恢復手語翻譯。堂堂行政院如此「不恥下問」，還真讓人意外。

行政院日前宣布停止手語服務，無非是要凸顯在野黨瞎刪預算，導致政府服務被迫縮水。誰料，北市府卻大方表示，他們有相關的手語服務方案，歡迎行政院申請使用。萬沒想到，我們的「大院」真的去申請。

這齣連續劇的收視重點在於：預算被刪，為何中央政府立馬萬事動彈不得，北市府卻如常運作，而且還有餘裕出借人力？再說，年前總預算被刪後，閣揆卓榮泰隨即宣布凍結對地方政府補助項目50％，拿地方政府出氣，順便回敬在野黨。在這種情況下，北市府卻「不計前嫌」主動出借手語師，不僅表現落落大方，還凸顯平日照顧弱勢的實在。

行政院好意思向北市府借手語師，目的是把「哭窮」大戲演到底，面子就暫時放一邊。問題是，手握2.9兆(台幣，約883億美元)預算的卓榮泰，卻請不起時薪兩千的手語師，這戲未免演得太假，只怕有反效果。所幸，行政院也知道北市府的手語人力應供民間使用，所以只敢申請借用兩次。

行政院為了大罷免和預算哭窮，絞盡腦汁表演。這些時間和心力，如果多花點在計議國家大事上，應該更能贏得人民尊重吧！

預算 卓榮泰 罷免

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