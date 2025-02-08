陳水扁、馬英九任內曾邀院際協調 王金平拒出席破局

賴清德總統下周一將啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。回顧憲政史，前總統陳水扁 及馬英九 曾分別為了停建核四及反服貿抗爭而試圖邀集行政、立法院協調，不過都遭時任立法院長王金平 拒絕出席而破局。

憲法第44條規定「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」不過在國民黨一黨獨大時代，不曾有總統實際行使這一項職權，法學界對於院際調解權的實際運作也各有看法。

台灣歷經戒嚴、民主化總統直選，到政黨輪替，2000年10月，前總統陳水扁無預警宣布停建核四，引爆了在野黨反彈，陳水扁原定在當年10月31日，依照憲法召開院際協調會議，不過時任立法院長王金平表示，行政、立法兩院應各本所司行使職權，故他接受多數黨團之建議，不宜參加該座談會。

隔年，大法官會議做出釋字第520解釋，認為行政院未向立法院報告即片面宣布停建核四，與憲法規定不符。

王金平為此建請陳水扁再召集行政、立法兩院協調，不過未獲府方同意，理由是「時機不當」。

2014年3月，立院審議「兩岸服貿協議」演變成太陽花學運，時任總統馬英九也試圖用憲法44條邀集行政、立法兩院調解。但王金平認為，服貿審議屬於立院朝野黨團之爭議，與憲法所規定的院際爭議情況不同，再次拒絕出席協商。

除了憲政史上兩度總統行使院際調解權未果以外，2013年「馬王政爭」引發馬英九與檢察總長黃世銘洩密案，當時馬英九是否為行使「院際協調權」而對閣揆江宜樺洩漏案情相關資料，也曾成為法庭攻防的關鍵論點。