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新聞評論／公民行動搞罷免 口喊民主卻霸凌商家

聯合新聞網「重磅快評」
有公民團體利用路易莎咖啡門市戶外座位區，未經店家同意從事罷免國民黨立委連署活動，業者事後撤掉戶外桌椅，並公告拒絕所有政黨的政治活動，結果遭支持罷免的網友出征。（圖／路易莎提供）
有公民團體利用路易莎咖啡門市戶外座位區，未經店家同意從事罷免國民黨立委連署活動，業者事後撤掉戶外桌椅，並公告拒絕所有政黨的政治活動，結果遭支持罷免的網友出征。（圖／路易莎提供）

日前有公民團體利用路易莎咖啡戶外座位區，在未經店家同意的情況下，從事罷免國民黨立委連署活動，業者事後撤掉戶外桌椅，並公告拒絕所有政黨的政治活動，結果遭支持罷免的網友出征批評店家。讓人不禁想問：這到底是在搞罷免，還是搞霸凌？

首先，擺攤活動選在商業場所進行，本就應該事先徵得店家的同意。路易莎咖啡的戶外區域是供消費者使用的，不是誰想來就來的「公共空間」。至於民進黨側翼的支持者用「已達低消」的說法，來模糊其霸占的行徑，不僅不符合他們口中主張的民主行動，更像地痞行為。難道只要打著「公民行動」的旗號，就可以無視基本禮儀與規範？更諷刺的是，他們口口聲聲說自己是在進行「公民罷免活動」，卻是用了最不公民、最不民主的方式，對待一個想在政治上保持中立的商家。

其實，這種激進手段只會讓更多中間選民覺得反感與厭惡，先不論這波大罷免潮的合理性及必要性，一般人到咖啡店只想坐下來悠哉喝杯咖啡，不是來參與罷免的，本就不該受到干擾。因此商家拒絕政治活動進入，乃合情合理也合法，更是對來店消費者的尊重。

不只路易莎無端捲入政治紛擾，之前微熱山丘鳳梨酥因被發現有包裝盒上標示「中國台灣」作為原產地，且使用簡體字，一度引發網友批評和抵制，逼得微熱山丘不得不聲明表示，產品均在台灣生產，出口到世界各地，中國市場是由當地經銷商代理銷售，可能是經銷商因應當地法規而重新貼標。

更早之前，2018年當時的蔡英文總統在出訪時過境美國洛杉磯，順道拜訪當地的台灣咖啡連鎖店85度C，她與隨行人員下車進入咖啡店買咖啡，結果讓85度C捲入政治，引發大陸及台灣兩方網民湧入各有立場的留言。

諸如此類的事件，早就讓企業及商家早有深切體悟，盡可能不要做政治表態，免得影響生意。只是有時根本也沒表態，連保持中立都不成，還可能被冠上標籤、疲勞轟炸，簡直裡外不是人。

對一般消費者來說也很無奈，什麼事都要扯上政治，買個點心要注意標示的文字是簡體還是繁體， 連喝杯咖啡也有人在一旁座位區吆喝來罷免，何時才能還給民眾純淨安靜的空間？

咖啡 罷免 洛杉磯

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