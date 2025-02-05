我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院：巴拿馬同意不收美政府船隻通行費

一代粵語片笑匠殞落 李小龍堂姊夫俞明過世

AIT主席羅森柏格官網列前任 傳一月底已結束台灣任期

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AIT主席羅森柏格。(本報系資料照片)
AIT主席羅森柏格。(本報系資料照片)

AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）近日被發現在美國在台協會（AIT）的網頁上，已被列為前AIT主席，任期為2023年至2025年；對此，聯合報記者5日去信AIT台北辦公室和AIT執行理事藍鶯，皆未收到回覆。據了解，羅森柏格已在上個月結束任期。

羅森柏格2023年接任AIT主席，為美國資深外交官，曾在國務院及國安會擔任多項職務，包括白宮國安會中國與韓國事務主任、國安會中國與台灣事務資深主任，也曾在前國務卿布林肯（Antony Blinken）擔任副國務卿時，出任其幕僚長。

羅森柏格出任AIT主席之後，積極訪問台灣，至少6度訪台；最近一次是在2024年5月與前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）以及AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）等出席賴清德總統的就職典禮。

羅森柏格曾在台灣去年大選結束之後，陪同美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg），所組成的前高層官員代表團一起來訪，創下3個月內二度訪問台灣的紀錄，一度被解讀為AIT主席可能訪台常態化。

不過，賴清德總統去年出訪過境夏威夷時，羅森柏格正請產假，由藍鶯（Ingrid Larson）接待；羅森柏格則錄製影片對賴總統表示歡迎。

立法院長韓國瑜上個月率跨黨派代表團參與川普就職典禮時，原先外界預期將訪問AIT華府總部，但最後並未成行。民進黨立委王定宇當時曾表示，AIT主席羅森柏格屬於拜登政府任命，代表團尊重川普政府，所以這次見的是政府部門官員。

目前AIT主席的官方X帳號已經看不到羅森柏格的頭像及名字；據了解，羅森柏格已在一月底結束任期。

AIT

上一則

台灣一紡織廠爆炸2死 當班主管一開門察看就遭炸死

延伸閱讀

國安顧問令審查忠誠 雇員不符川普「美國優先」恐被炒

國安顧問令審查忠誠 雇員不符川普「美國優先」恐被炒
結束訪美行程 韓國瑜：曾晤川普政府亞洲事務官員

結束訪美行程 韓國瑜：曾晤川普政府亞洲事務官員
艦艇數30年來最多…陸升高軍事活動 AIT：非針對賴出訪

艦艇數30年來最多…陸升高軍事活動 AIT：非針對賴出訪
解放軍擴大軍事活動 AIT：與賴清德過境無關

解放軍擴大軍事活動 AIT：與賴清德過境無關

熱門新聞

大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
年僅48歲的台灣藝人大S徐熙媛，驚傳在日本感染流感併發肺炎過世，讓親友及粉絲大為不捨。（本報資料照片）

大S併發肺炎發病到去世僅4天 具俊曄痛失愛妻：我不太好

2025-02-04 01:27

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤

一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤