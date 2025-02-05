賴清德逛書展買48本書 學者：書單暴露政治主張

賴清德總統（中）昨出席台北國際書展開幕典禮，買了48本書。（記者曾學仁／攝影）

為期六天的台北國際書展昨於世貿一館開幕，賴清德 總統昨出席開幕典禮，他首次以總統身分逛書展買書開「總統書單」，一小時逛展買了48本書，包括王鼎鈞百歲作品「江河旋律」、張忠謀自傳、黃仁勳 傳記「輝達之道」，以及呼應立法院現況的「台灣審議民主的進化時代」。

本報系聯合報報導，賴清德參訪台大出版中心時，還選了多本政治類書籍。日前曾提出中國大陸應回收俄占領土地引發國際熱議的他，主動點名探討中國大陸為何攻擊台灣的「為什麼是台灣：中國領土完整的地緣戰略理由」。他也關注探討外省人國族認同問題的「逃離中國」，並帶走呼應立法院與預算議題的「台灣審議民主的進化時代」。參訪台漫館時，身為資深棒球迷的他，拿起棒球漫畫「決勝球！」看得津津有味。

「投資 股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠。」賴清德說，知識就是力量，買書看書是非常值得做的事情，鼓勵國人踴躍參加。

台北中國時報報導，台灣師範大學國文系教授鍾宗憲分析，從48本書單來看，可以感受到賴企圖展現平衡點，像是購書囊括第二代鄉愁文學代表王鼎鈞的作品，傳統經典如《從易經看莊子》，還有經典童話《皮諾丘：木偶奇遇記》，另外也買了《印刻文學生活誌》，展現對文學的重視，都是非常值得肯定的。

不過，鍾宗憲也說，賴在一些選書上，還是展現其政治主張與理想，其中幾本書籍主題涉及反中議題與本土民主化，還是與他既有意識形態相關。近來朝野對立嚴峻，尤其大罷免潮蠢蠢欲動，他希望賴身為總統，在政治表現能如同選書一般，展現全面性與客觀性，化解政壇衝突。