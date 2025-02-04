「勞民傷財」 台商反對大罷免 喊話賴清德當家不鬧事

海基會3日上午舉行大陸台商春節活動，賴清德總統(上中)致詞後，突然有廈門台商葉永松(下左二)起身喊話：「賴主席，當家不要鬧事」、「反對大罷免」。(記者林伯東／攝影)

在民進黨立法院黨團總召柯建銘鼓動「大罷免 」之際，賴清德總統昨天首度出席大陸台商春節 活動，在致詞結束後，廈門台商協會副會長葉永松起身對賴大喊「當家不鬧事」、「反對大罷免」。

昨天是新春開工第一天，27個罷團赴中選會遞送第一階段罷免提議書。中選會共收到20件罷免案，被罷免對象，19案為藍營立委，一案為新竹市長高虹安。

罷免第一階段的提議門檻低，提議人數逾原選區選舉人總數1%即達標，第二階段連署要在60天內達到原選區選舉人總數10%以上，罷免案才會成立並進入投票階段。民進黨立委沈伯洋指出，預計下周還會有一波送件，罷免投票可能在7月。

中選會指出，罷免案件初點後若符合規定，即轉交各地方選委會查對；在選罷法新法修正公布施行前提出的罷免案，仍適用修正前規定，選務機關會依此辦理，意即適用舊法規定，罷免連署無須檢附身分證影本。

總計罷免立委一階段連署送件名單，包含台北市王鴻薇、李彥秀，新北市葉元之，桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，新竹市鄭正鈐，南投縣游顥、馬文君，台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，雲林縣丁學忠，台東縣黃建賓，花蓮縣傅崐萁等十九人。此外，還有罷免新竹市長高虹安一案。

海基會昨在北市舉行大陸台商春節活動，賴總統致詞結束與眾人新春團拜之際，葉永松突起身向前方的賴總統大喊：「賴主席，當家不要鬧事」「不要大罷免」。賴總統完成春節團拜及祝酒賀年流程後就離開，兩人並無交集。

針對台商當面向總統表達異議，海基會秘書長羅文嘉表示，他會跟葉說，有更合適的場合（提出看法）。

葉永松受訪稱「大罷免勞民傷財」，他想對賴總統說，選舉都結束了，這些立委只當了一年，不要去搞大罷免，如果（立委）當完4年當得不好，下屆就不選。

賴總統致詞時說，身為總統有三項使命，首先是維持國家生存發展，有主權才有國家，有台灣才有中華民國 ，將延續前總統蔡英文提出的四個堅持，包括堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等。賴總統強調，只要對等尊嚴、不設前提，台灣非常歡迎能夠跟中國進行健康有序的交流，「台灣跟中國有共同的敵人，就是天災地變，也有有共同的目標，就是兩岸人民的福祉」，特別是在國際情勢變化多端時，兩岸應好好對話交流。

賴清德總統昨首度以元首身分出席大陸台商春節活動，致詞完卻遭台商嗆聲「當家不鬧事」「反對大罷免」，應是近年總統出席台商活動首例。對這起「突發狀況」，有人質疑台商背景，但也有人肯定「有意見就要互動」，否則活動就淪為行禮如儀的大拜拜。

還原昨天現場，座位靠近媒體拍攝區的廈門台協副會長葉永松，在賴致詞結束後突然起身，兩手放在嘴邊成「喇叭狀」，高喊「賴主席，當家不鬧事」「反對大罷免」，現場一片錯愕，有工作人員隨即請他坐下，賴總統則未作反應，完成春節團拜及祝酒賀年流程後就直接離開。

一、兩分鐘後，媒體趨前採訪葉永松，雖然海基會人員提出乾脆到場外受訪，也有與會者試圖制止葉「不要再講了」，但他不為所動，多次重申立場；媒體在主辦單位催促下離場，台上的陸委會主委、經濟部長致詞流程早已無暇顧及。

海基會秘書長羅文嘉認為葉永松刻意的做法「耐人尋味」，場合也不對，還有兩岸人士對特定媒體「披露」葉曾出席大陸統戰活動等等，但據觀察，不少人事後在席間向他禮貌致意，或拍肩關心，有台商正面看待，表示「不錯啊，有意見就要互動」。

據了解，身為廈門台聚企業管理有限公司董事長的葉永松，今年1月已改名「葉盛菖」，但海基會來不及更新，所以配戴的名牌仍為舊名葉永松，這與昨天行為是否有關，不得而知。

兩岸關係緊繃下，每年總統親臨的台商春節活動已是政府最高層級涉兩岸場合，台商或有感於近年兩岸情勢升高，雙方敵意遽增，倘若朝野內鬥愈演愈烈，在兩岸政策上更難有共識，台商在兩岸間的處境將更加艱難，乾脆繞過海基會，跳出來直接表達關切。

只不過，以此激烈方式向元首「表達意見」能否見效，或者又會被特定人士抹紅、影射成敵對勢力，恐非台商所能預料。