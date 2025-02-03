國民黨主席改選 朱立倫、盧秀燕動向受矚 罷免潮添變數

國民黨主席將改選，除了朱立倫（右）可能爭取連任，台中市長盧秀燕（左）動向也受矚。（本報資料照片）

國民黨 主席將改選，可能競選連任的主席朱立倫如何帶領全黨迎戰罷免潮，將成為能否順利連任的關鍵之一；至於主席熱門人選台中市長盧秀燕 ，如何在市政、黨務間取得平衡，且讓台中市藍委在罷免潮全身而退，恐將左右參選決定。

國民黨主席改選期程尚未出爐，黨內普遍認為是在9月以後，朱立倫雖然未正式表態參選，但仍持續勤走基層，為連任蓄積能量。

除朱立倫外，國民黨內也有人期待目前最有可能挑戰2028總統大位的盧秀燕帶領黨，但盧秀燕尚未表態。藍營輔選人士指出，勸進盧秀燕參選黨主席的黨內人士不少，但要兼顧市政與黨務，台北、台中兩地奔波，都是盧秀燕若擔任黨主席要面對的問題；此外，新任黨主席將帶領全黨迎戰2026九合一選舉，若選情不如預期，恐挫盧秀燕聲勢、不利問鼎2028總統大位。

該人士也說，國民黨2020、2024選舉，總統候選人與黨主席都不是同一人，整合與戰術攻防都曾出現不一致、影響團結，因此不少黨內支持盧秀燕的人都主張，要選總統就該先拿下黨主席之位。

日本 台灣交流協會春節前夕出刊的官方雜誌「交流」2025年1月號，首度專訪台中市長盧秀燕，日媒並以「次世代領袖」稱呼，盧透露，市長任期內會前往日本訪問，外界研判，時間很可能就落在今年。

盧秀燕接受日刊訪問，罕見提及家族與日本深厚淵源，她父親來自山東省，母親則是新竹望族，外祖父在日治時代帶妻女前往東京鐵道學校留學，推測可能是1922年創立的鐵道省教習所，一家在日本生活長達八年，盧的母親還有個日本名字「林代子」，在此環境下，自己也會一點簡單日文詞彙。

盧秀燕說，父親講的是山東口音較重的中文，母親的母語則是台語與日文，在中國大陸、日本等不同文化混合的環境中長大，造就自己對多元文化的概念。