新聞評論／賴總統跟柯總召關係：成功收割、失敗切割？

民進黨立法院黨團總召柯建銘。（記者曾原信／攝影）

大年初二，賴清德 總統春節參香祈福之旅來到新竹香山財神廟，從拜財神、揭牌、致詞到發紅包，整整一個小時的行程，在地的民進黨立院黨團總召柯建銘 緊緊隨侍左右。隔天，柯建銘在臉書發長文，得意自問自答提出一個有趣的問題：「相信，很多人都很好奇，總統跟總召關係如何？」

其實，總統跟總召關係如何，對大排長龍領總統一元福袋的民眾來說，距離遙遠、興趣不大，沒那麼好奇。不過，龍走蛇竄，年後大罷免 潮掩至，社會對立、政治動盪，多數民眾無所遁逃於政治干擾；而總統跟總召，一個高呼團結，一個大喊罷免，彷彿兩頭蛇，蛇信吞吐，似乎各唱各調，又像合演雙簧，許多人疑惑憂懼，執政的民進黨將把台灣帶到哪裡去？

賴總統臉書和總統府官網上，除有賴總統和柯總召的同框影像外，新聞稿列出陪同總統走春拜年的立委和地方首長，並未特別提到柯建銘。但柯建銘藉著與賴清德同框借題發揮，大談「總統與總召關係」；最特別的是，總召拉著總統為大罷免背書，即使總統全程無一語提及罷免。

柯建銘費心解釋「總統與總召關係」，強調現場每一個鏡頭，雙人互動，肢體語言，連想見縫插針的藍白都很難做文章；因為「精誠所至，謀存圖存，金石為開」，兩人默契十足，自然形成，不用演戲。柯建銘自曝跟總統每周都開會兩次，什麼事情大家都先謀定而後動，民意先行，藍白必倒。柯建銘更強解賴清德談話，指總統化身防詐大使的言外之意是：「最大的詐騙集團就是藍白及紅色中國」。

事實上，從小年夜春節談話、除夕撞鐘祈福，到整個春節期間拜廟參香發紅包，賴總統從北到南，除了提醒防堵詐騙外，談話主軸不離團結和諧與抗中保台。而柯建銘過年，則是三句不離大罷免，並極力推賴清德入陣。這個蛇年，到底要團結和諧，或要罷免對立，民進黨讓人很錯亂。

從大法官人事案，民進黨團唯一否決賴總統提名的大法官人選劉靜怡，到柯建銘發出「超甲級甲動」令全體綠委成立罷免服務站，賴清德和柯建銘不同調，廣受議論。對於大法官人事案，賴清德尊重立院黨團自主；對於大罷免，賴清德卻要求尊重公民團體自主性，勿讓公民運動被貼上政黨對抗標籤。民進黨秘書長林右昌更說，總統上任未滿一年就全面對抗，「接下來的執政怎麼辦？」

總統怎麼執政，不是總召的問題；總召的問題，是如何解釋跟總統的關係。正因為有問題，才需要解釋；柯建銘解釋得愈用力，愈顯示問題複雜難解。檢視賴清德新春談話，柯建銘明顯扭曲。然而，賴清德從不加約束或澄清；兩人是路線歧異，抑或是兩面手法？更或者是，放任大罷免但保持距離，以便成功收割、失敗切割？

就像賴清德召喚青鳥，包圍國會，威脅在野黨，以民粹衝破民主護欄。柯建銘對於大罷免直言民意先行，黨做後盾；賴清德則以尊重公民團體自主性為掩飾，形同建制外的另一支側翼奇兵。

問題是，民進黨如何一手仇恨動員，一手團結和諧？賴總統號召的台灣團結，被柯總召的罷免破壞；賴總統希望的朝野和諧，被柯總召的殺伐掩蓋；甚至連賴總統努力教導防詐，都因柯總召的扭曲解讀和不當連結藍白紅，而功虧一簣。難怪柯建銘對綠委發出「超甲級甲動」推進大罷免時，前立委林濁水直言「柯建銘抓狂了」。林濁水的評斷說出了大家都知道的真相，但賴清德卻不願回答，仇恨動員如何團結和諧？