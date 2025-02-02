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立委就職滿一年、大罷免啟動 黃國昌籲賴清德懸崖勒馬

記者陳秋雲、周佑政／台北2日電
民眾黨代理主席黃國昌（右），1日到台中市大里區立德社區發放新年紅包。（記者黃仲裕／攝影）
民眾黨代理主席黃國昌（右），1日到台中市大里區立德社區發放新年紅包。（記者黃仲裕／攝影）

本屆立委昨天就職滿一周年，依法已可罷免，各地喊「罷」正式啟動。民眾黨代理主席黃國昌民進黨主席賴清德三度喊話「懸崖勒馬」，更呼籲賴站在總統高度，「以蒼生為念」、「以台灣為念」，不要把台灣推向對立、分裂的局面。

針對黃國昌喊話，民進黨表示，尊重公民團體的自主性，並謙卑傾聽全體國人的心聲。力推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘則說，黃國昌與國民黨團總召傅崐萁是一丘之貉，賣台毫不手軟。

藍綠大罷免昨正式啟動，雙北、台中等地都出現藍綠雙罷的局面。黃國昌昨天到台中參加活動，不到兩分鐘的談話，三度向賴清德喊話「懸崖勒馬」，要三思；更呼籲賴清德總統，站在總統高度「以蒼生為念」、「以台灣為念」，不要造成台灣內部對立與衝突。

黃國昌指出，罷免應是選民針對政見跳票的政客、不聽民意的政客所提出的救濟方式，絕不應該拿來作為政黨惡鬥的工具，民進黨發動的大罷免，「讓我們看不懂」。

黃國昌說，賴清德總統、也是民進黨黨主席，從去年五二○就任以來，交出非常難看的成績單，直到現在都不見把心力放在福國利民的措施上，反而把心力放在推動大罷免，造成台灣內部的對立和衝突，他要求賴主席三思、懸崖勒馬，民進黨該做的事情是對選民兌現承諾，推動福國利民措施，而不是為了一黨之私製造對立衝突，謀取個別政黨的利益。

柯建銘表示，黃國昌講的話毫無公信力，「顛倒看就好」，藍白都一樣。

年假期間，各地罷免動作加大，雙北與台中市目前都是藍綠「雙罷」局面，雙北罷團不分藍綠，在人流聚集處接力擺攤；中部地區罷藍較熱，罷綠都在海線與屯區，灶還沒燒熱。

北市民團發起罷免國民黨北市立委徐巧芯，昨在松山慈惠堂附近設站號召市民響應，台北市長蔣萬安中午同框徐巧芯，大讚她在中央協助北市建設、爭取經費，喊話要全力支持徐。

台北市國民黨新生代組的「蟾蜍剋星、鏟除雙吳」在多處設站，號召連署罷免民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、立委吳沛憶。罷團說，國家生病的病源是某人在立院開啟大造謠時代；吳思瑤認為，國家民主確實生病，藍白立委毀憲亂政，傷害台灣民主。

台中市藍綠八席也被點名罷免，市區國民黨三席立委第一階段都已達標，立委黃健豪說，如果罷免連署達投票門檻，他會勇敢以對，當作另一場選舉布局操兵。

罷免 黃國昌 民進黨

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