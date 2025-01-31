我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山安裝33個超速攝影機 民眾小心被開罰單

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

台公務機關禁DeepSeek 他批數發部可笑：製造無意義恐慌

記者楊德宜／台北即時報導
數發部警告，公務機關等應限制使用DeepSeek AI產品，以防洩密。示意圖。(歐新社)
數發部警告，公務機關等應限制使用DeepSeek AI產品，以防洩密。示意圖。(歐新社)

國家資通安全考量，台灣數位發展部31日警示公務機關「應限制使用DeepSeek AI產品」。時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰在臉書表示，非常刻意對DeepSeek製造無意義的恐慌，反而挺好笑的。

公務機關不得使用DeepSeek，數發部說，依行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引，業務承辦人不得向生成式AI提供涉及公務應保密、個人及未經機關（構）同意公開之資訊，亦不得向生成式 AI 詢問可能涉及機密業務或個人資料之問題。DeepSeek AI服務為中國產品，其運行涉跨境傳輸及資訊外洩等資安疑慮，屬危害國家資通安全產品。

對此，蘇一峰表示，會造成什麼資安疑慮？DeepSeek會偷你的帳號密碼嗎？會給網路使用者植入木馬嗎？用DeepSeek後，詐騙集團會打電話給你嗎？

其他網友表示，「又開始認知作戰了」、「就是逢中必反」、「一個開源的程式，資安疑慮在哪裡，不是政府機關的專家們能指出來嗎」、「這麼恐怖，應該要全台禁啊」、「我們的個資早就被賣了N遍了」、「我覺得公務機關都不得使用中文，會很容易被思想控制、洗腦」。也有網友表示，「公務機關不准用，我覺得合理啦」、「公務員的確不該用吧，但政府可以修改推出適合公務員好使用的免費AI」。

DeepSeek AI

上一則

台積電面臨考驗 謝金河：如何和川普團隊溝通是當務之急

延伸閱讀

Nvidia平台上線DeepSeek

Nvidia平台上線DeepSeek
CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等

CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等
DeepSeek梁文鋒回湛江過年 家鄉拉布條歡迎遊客打卡

DeepSeek梁文鋒回湛江過年 家鄉拉布條歡迎遊客打卡
中國DeepSeek掀疑慮 世界主要國家紛紛採取應對

中國DeepSeek掀疑慮 世界主要國家紛紛採取應對

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24

超人氣

更多 >
4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港

4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
金磚國家挑戰美元？川普重申：將面臨100%關稅

金磚國家挑戰美元？川普重申：將面臨100%關稅
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒