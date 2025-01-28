賴清德總統春節談話 期盼「朝野和諧」

賴清德總統（左）27日至台北市警中正第一分局慰問，警方贈送客製化棒球時，賴與基層員警親切合影。（記者林俊良／攝影）

今天是除夕日，賴清德總統昨發表農曆春節談話表示，家和萬事興，衷心希望每一個家庭平安團圓幸福，且期盼朝野和諧、社會團結；他將堅定落實維護國家生存發展、保護國人生命財產安全，及照顧兩千三百萬人民生活的三項使命，讓「台灣尚勇」，每一個人都有美好的未來。

不過，賴總統稱「期盼朝野和諧、社會團結」，行政院長卓榮泰 卻在日前嗆在野黨不敢倒閣，且全台各地目前罷免 潮如火如荼進行中，行政院更已針對選罷法修正案提出覆議，民進黨立法院黨團也預計農曆年過後，待立法院送出財劃法和今年度中央政府總預算後，同樣會提出覆議案。

藍委：卓不斷嗆在野不敢倒閣

國民黨 立委賴士葆認為，賴總統期盼朝野和諧，卻放任民進黨團總召柯建銘發動罷免國民黨立委，加上行政院長卓榮泰又不斷嗆在野立委不敢倒閣，這是道地的兩面手法，賴扮白臉，柯卓兩人扮黑臉。

國民黨立委黃健豪表示，賴總統稱朝野要和諧，但柯建銘卻對在野黨發動大罷免，讓人覺得賴總統的發言忽視現實。事實上，家和萬事興的主動權在賴總統手上，如果能在開工後邀集朝野政黨領袖喝咖啡，或許才有機會開啟和解契機，讓國民社會有美好的未來。

白委：嘴巴說和解 實際是鬥雞

民眾黨立委林國成表示，樂觀其成促進朝野和諧，呼籲賴總統，不要嘴巴說和解與團結，實際上卻是鬥雞。

卓內閣上台至今，目前已針對國會職權行使法、憲法訴訟法、選罷法提出覆議案，國民黨嗆卓榮泰提出選罷法覆議案將被三振。柯建銘昨天回擊說，實際上是藍白被三振，從上會期國會改革法案被判違憲，本會期憲訴法被送到憲法法庭暫時處分，他相信年後也會送出財劃法，「我們會提覆議」，第三則是還沒送出的違憲總預算。

賴總統昨新春談話除了向國人同胞拜年外，還特別感謝全國軍、警、消、海巡、海關、醫護同仁，以及公共事業夥伴的辛勞付出，讓國人可以安心過年；也感謝國人過去一年的努力，讓台灣繼續進步發展，在國際上扮演更重要的角色。

卓：倒閣與覆議 政院是被動的

另外，卓榮泰日前嗆聲藍白一定不敢提倒閣，他昨到高雄興達電廠慰勉春節值班人員，入廠前被媒體詢問此議題說，「倒閣與覆議案一樣，行政院都是被動的」，放年假這幾天他會持續溝通，希望新年度以國家正確方向，談出一個解決現在問題的方式。

對於卓榮泰「願接受倒閣說」，國民黨昨天批評，若卓榮泰願意接受倒閣，不就是承認自己做錯、何不先自請下台？民進黨始終不願謙卑地面對多數民意的監督，還粗暴地期待政局持續動盪、社會持續分裂，民進黨團總召柯建銘推動大罷免的狂妄發言就是如此。