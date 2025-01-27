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藍營區域聯防反罷免 韓國瑜：民不安是政府責任

台灣新聞組／台北27日電
國民黨立委葉元之（右）26日成立板橋溪崑地區服務處，立法院長韓國瑜（右二）到場寫春聯力挺，拜廟時說「政府不做好，拜老天爺有什麼用」？(記者李成蔭／攝影)
國民黨立委葉元之（右）26日成立板橋溪崑地區服務處，立法院長韓國瑜（右二）到場寫春聯力挺，拜廟時說「政府不做好，拜老天爺有什麼用」？(記者李成蔭／攝影)

民進黨持續醞釀大罷免國民黨評估綠營主打總預算案為仇恨動員添柴火，當務之急是要避免民進黨推波助瀾，讓罷免擴散成大海嘯。被點名的藍委也要為第三階段的罷免投票提早準備，並以「黨中央」、「縣市」及「立委」三層次反制。

黨內人士研判，民進黨表面是大罷免，實際上是精準罷免，藍綠都以「補選能贏」為最高考量，像民進黨立委吳沛憶、吳思瑤若被罷免成功，接下來由誰接棒？國民黨立委葉元之、羅廷瑋也被評估若罷免成案，這兩席將稍有危險，黨中央要預先防範與布局。

新北市板橋區立委葉元之決定啟動「熱戰」直球對決罷免案，26日成立板橋溪崑地區服務處，邀立法院長韓國瑜到場寫春聯，並到板橋北極宮參拜。葉元之雖強調服務處開張與罷免案無關，但仍說罷免案都是民進黨在背後支持。

韓國瑜說，拜廟祈福第一句話就是祈求「風調雨順、國泰民安」，風調雨順是老天的責任，「國不泰、民不安是誰的責任」？是政治人物與政府的責任，老天爺負50%責任、人類責任占50%，沒有風調雨順要拜託老天爺下點雨，但不要颱風、地震，國不泰、民不安而去拜老天爺，祂會說「政治人物及政府都不做好，光拜老天爺有什麼用？」

行政院已決定於春節過後對必須附身分證的「選罷法加嚴版」修法提出覆議，若覆議被否決，最快2月中下旬才會適用新法。中選會前主委陳英鈐表示，加嚴版選罷法還沒有生效前已向中選會提出之罷免案就適用舊法，連署將不需要附身分證影本，因此，罷免團體力拚2月初提出罷免案以適用舊法。

國民黨副秘書長、立委李彥秀說，國民黨不會被動挨打，黨中央會有反制「大罷免」的主軸，用「反惡罷」催出支持者及中間選民的投票意願，從被動的反制罷免成為對於執政黨的「類信任投票」。

李彥秀說，在縣市層級採取「區域聯防」，配合藍營執政縣市長打「團體戰」及「政績戰」，避免落單遭各個擊破；至於「候選人」，將持續宣傳服務與問政成績，用正面陽光訴求凸顯民進黨的鬥爭惡意。

罷免 民進黨 國民黨

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