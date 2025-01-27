藍營區域聯防反罷免 韓國瑜：民不安是政府責任

國民黨立委葉元之（右）26日成立板橋溪崑地區服務處，立法院長韓國瑜（右二）到場寫春聯力挺，拜廟時說「政府不做好，拜老天爺有什麼用」？(記者李成蔭／攝影)

民進黨 持續醞釀大罷免 ，國民黨 評估綠營主打總預算案為仇恨動員添柴火，當務之急是要避免民進黨推波助瀾，讓罷免擴散成大海嘯。被點名的藍委也要為第三階段的罷免投票提早準備，並以「黨中央」、「縣市」及「立委」三層次反制。

黨內人士研判，民進黨表面是大罷免，實際上是精準罷免，藍綠都以「補選能贏」為最高考量，像民進黨立委吳沛憶、吳思瑤若被罷免成功，接下來由誰接棒？國民黨立委葉元之、羅廷瑋也被評估若罷免成案，這兩席將稍有危險，黨中央要預先防範與布局。

新北市板橋區立委葉元之決定啟動「熱戰」直球對決罷免案，26日成立板橋溪崑地區服務處，邀立法院長韓國瑜到場寫春聯，並到板橋北極宮參拜。葉元之雖強調服務處開張與罷免案無關，但仍說罷免案都是民進黨在背後支持。

韓國瑜說，拜廟祈福第一句話就是祈求「風調雨順、國泰民安」，風調雨順是老天的責任，「國不泰、民不安是誰的責任」？是政治人物與政府的責任，老天爺負50%責任、人類責任占50%，沒有風調雨順要拜託老天爺下點雨，但不要颱風、地震，國不泰、民不安而去拜老天爺，祂會說「政治人物及政府都不做好，光拜老天爺有什麼用？」

行政院已決定於春節過後對必須附身分證的「選罷法加嚴版」修法提出覆議，若覆議被否決，最快2月中下旬才會適用新法。中選會前主委陳英鈐表示，加嚴版選罷法還沒有生效前已向中選會提出之罷免案就適用舊法，連署將不需要附身分證影本，因此，罷免團體力拚2月初提出罷免案以適用舊法。

國民黨副秘書長、立委李彥秀說，國民黨不會被動挨打，黨中央會有反制「大罷免」的主軸，用「反惡罷」催出支持者及中間選民的投票意願，從被動的反制罷免成為對於執政黨的「類信任投票」。

李彥秀說，在縣市層級採取「區域聯防」，配合藍營執政縣市長打「團體戰」及「政績戰」，避免落單遭各個擊破；至於「候選人」，將持續宣傳服務與問政成績，用正面陽光訴求凸顯民進黨的鬥爭惡意。