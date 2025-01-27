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朝野對抗升溫 柯建銘放話開議前弄齊罷免書

台灣新聞組／台北27日電
民進黨立法院黨團總召柯建銘昨喊話2月3日開議那天，全台罷免野火燎原。(記者曾原信／攝影)
民進黨立法院黨團總召柯建銘昨喊話2月3日開議那天，全台罷免野火燎原。(記者曾原信／攝影)

預算戰火延燒，大罷免之戰遍地開花，罷免團體力拚民眾返回戶籍地過春節推進連署份數，民進黨立院黨團總召柯建銘更喊出通關密語「恭喜發財，罷免書拿來」。綠營人士評估，多項法案已激起民眾憤怒情緒，年後還有總預算及選罷法覆議案，罷免案將持續升溫。

柯建銘喊出罷免國民黨41席區域立委，促使朝野對抗升級，加上部會猛轟在野刪凍預算並不理智，也為大罷免添柴火。柯建銘26日再喊話，剩下九天，一定要將罷免書弄齊，在2月3日開議那一天，大家會看到有41台車子進入中選會。由於國民黨有意應戰，全台罷免野火燎原。

一名民進黨人士認為，立法院農曆年後才會送出總預算，甚至不排除將去年三讀後的財政收支劃分法一同送出，由於兩案都直接衝擊政院施政，預料政院提出覆議案的機率很大，加上連署加嚴版的選罷法確定覆議，年後可能出現「三大覆議案」，儘管民進黨因立院少數會輸掉表決，但也能爭取時間加強論述。

該人士分析，上會期多項法案已讓朝野累積相罵本，不只三法、總預算，還有警察人員人事條例及後續公教年改議題，甚至憲法訴訟法都讓執政黨從上到下取得論述機會，不擔心罷免熱度會隨覆議否決而降溫。

民進黨團幹事長吳思瑤認為，藍白在立院推動多項毀憲亂政、傷害人民的法案，但在野的贏也不是贏，眼看多項從根本傷害國家、人民的法案通過，民意串連要罷免不適任藍委，這些都是堆疊上去的惡感和不滿，也是政治人物要付出的代價。

而罷免團體透過開實體連署站、捷運站外擺攤、上街快閃等方式催高熱度，發起罷免北市藍委李彥秀的團體26日早上在東湖五分市場設攤，不少採買年貨民眾加入連署，也有民眾嗆聲「不要來亂了」，雙方壁壘分明。

為反制民團與綠營鼓動大罷免潮，國民黨新生代組「蟾蜍剋星、鏟除雙吳」鎖定罷免北市綠委吳思瑤、吳沛憶，發起人滿志剛說，他除了是民意代表的幕僚，也是個公民，民進黨因為審預算問題而做各種假資料，民進黨立委是詐騙國家隊，用詐騙方式來恐嚇民眾，讓人民生活在恐懼中，才是他們應該被罷免的理由。

罷免 預算 民進黨

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