蔣萬安寫四字春聯秘辛大公開 這個字最難寫

北市長蔣萬安今年的「蛇馬龍鶴」春聯大解密。為寫今年春聯蔣私底下勤練字，光「蛇」字就讓蔣全神貫注不斷練運筆，才寫出「蛇」如行雲流水的筆尾精髓，讓蔣相當得意。(北市府提供)

蛇年將至，不知你家春聯貼了沒？北市長蔣萬安 今年的「蛇馬龍鶴」春聯大解密。為寫今年春聯蔣私底下勤練字，別看只有四個字，可都不好寫，光蛇字就讓蔣全神貫注不斷練運筆，才寫出「蛇」如行雲流水般字體，讓蔣相當得意。

今年北市府春聯為「蛇馬龍鶴」四個字，蔣萬安公開私底下練這四個字的影片，難得看市長蔣萬安為寫四個字全神貫注，不斷先揣摩如何運筆、下筆。

其中最重要的「蛇」字，要寫得好不簡單，從蔣萬安書法草稿不難看出，真的是「練它個千百回....」，總算寫出令人滿意的字體。

北市長蔣萬安寫今年的「蛇馬龍鶴」春聯，今天寫字過程影片曝光。(北市府提供)

北市長蔣萬安今年的「蛇馬龍鶴」春聯大解密。為寫今年春聯蔣私底下勤練字，別看只有四個字，可都不好寫，其中光「蛇」字就讓蔣全神貫注不斷練運筆，才寫出「蛇」筆畫精髓，讓蔣相當得意。(北市府提供)

至於筆畫最多、也不好寫的「鶴」字，幕僚挑選時還一度意見分歧，蔣萬安還一副難不倒他的表情說，「看你們喜歡哪一個，是不是我再重寫，都沒有一個好的嗎？」倒是筆畫也相當多、不好寫的「龍」字，蔣萬安倒是輕鬆駕馭，寫了幾個「龍」字讓幕僚挑選，幕僚馬上意見一致挑選最好的字體。

台灣今年農曆春節 長達9天，蔣萬安說，今年生肖蛇年，今年春聯蛇馬龍鶴意思是「啥米嚨好」(台語，意「什麼都好」)，祝福大家新的一年「大家什麼都一切順心、平平安安、心想事成。」