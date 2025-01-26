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新聞眼／綠只想鬥在野 終將被人民判出局

記者 周佑政
行政院長卓榮泰批在野黨用旁門左道「偷襲」，勢必又將升高對立。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰批在野黨用旁門左道「偷襲」，勢必又將升高對立。（本報資料照片）

春節將至，朝野肅殺氣氛依舊，關鍵在於民進黨未體認自己是少數執政。從不斷透過憲政手段反制國會多數通過的法案、總預算案亂帶風向，再到發動大罷免，當家鬧事已成綠色執政代名詞。綠營若持續與民主精神背道而馳，最終將被人民三振出局。

立法院前天送出選罷法，行政院一如既往提出覆議，卓榮泰批在野黨用旁門左道「偷襲」，他更強調把立法院的「盜壘」刺殺出局。然而，在棒球場上，盜壘是常見戰術，而在政治上，只要不違法違憲，朝野間各式攻防本是各憑本事，閣揆稱在野黨「旁門左道」，勢必又將升高對立。

政治是妥協的藝術，賴政府上台後，面對朝小野大，並未謙卑與在野黨溝通，也不服從國會多數，取而代之的是無止境的對抗。對國會多數通過的法案，覆議再覆議、釋憲再釋憲，今年度總預算歲出規模創新高，但行政部門卻以不實資訊帶風向稱政府「遭癱瘓」。

與此同時，民進黨團總召柯建銘下令黨團啟動大罷免，黨中央嘴上說尊重民間團體自主性，但不少綠委、議員身體很誠實，早已開始設罷免服務站，「惡罷」早已是全台遍地開花。

民進黨少數執政，不會不清楚溝通與妥協的重要性。朝野互動不佳，造成的後果是政局動盪、國政難以推動。不過，賴政府執政以來的所作所為，無一不是加劇朝野敵意，可見民進黨並不在乎治國，只在意與在野黨鬥個高下。

短短半年多，行政院已三度對立法院多數通過的法案提出覆議，暫時處分、聲請釋憲也成綠營家常便飯；但由於憲訴法已生效，在大法官不足額的情況下，民進黨政府這套憲政救濟方程式，恐只剩「結果已定」的覆議一途。

體制內抗衡在野黨踢鐵板，正是民進黨不斷升高對立、發動大罷免的原因，期待透過「民意」翻轉執政劣勢。但民進黨恐打錯如意算盤，畢竟會受到這些政治動作感召的，只有綠營支持者；反之，多數選民看到的是，好鬥與不願尊重民主精神的執政黨，若民進黨依然故我，只會離民意愈來愈遠。

民進黨 罷免 預算

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選罷法將覆議 白：若再被否決 卓榮泰該下台

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