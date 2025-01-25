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柯建銘：超甲級甲動大罷免 朱立倫：不畏戰 盼懸崖勒馬

記者蔡晉宇、屈彥辰／台北25日電
民進黨立院黨團總召柯建銘發起「大罷免」，24日對黨團發布「超甲級甲動」，命令民進黨立委成立罷免服務站。（記者曾原信／攝影）
民進黨立院黨團總召柯建銘發起「大罷免」，24日對黨團發布「超甲級甲動」，命令民進黨立委成立罷免服務站。（記者曾原信／攝影）

民進黨立院黨團總召柯建銘發起「大罷免」，他昨天對黨團發布「超甲級甲動」，命令民進黨立委成立罷免服務站。國民黨主席朱立倫表示，國民黨基本立場希望以和為貴，但不畏戰也不怕戰。

針對罷免議題，民進黨主席賴清德已表態，強調民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體國人的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。不過，柯建銘堅持發動罷免國民黨立委的決心並未改變，而民進黨內除了少數人，多數綠委仍「無動於衷」。

柯建銘昨再表示，終局決戰的時刻到了，大罷免、大成功的時機成熟了。他要發布民進黨黨團首次，也是唯一一次的「超甲級甲動」，全體黨團成員在休會後成立罷免服務站，「這是請求也是命令」。

柯建銘指出，發布「超甲級甲動」，是因為黨團天天被可惡的藍白羞辱、霸凌、凌遲、孰不可忍，第一線的戰鬥體感受最深，要全台相連，分進合擊成立罷免服務站。

柯建銘說，黨籍立委底下有各自的議員、里長，網網相連，不分區立委及沒有藍委的選區，負責收全國各地罷免書，代收分寄北部各選區，當罷免春風布滿全台，台灣保住了，中國也不敢來，藍白欲亡國滅台落空了。

柯建銘重申，藍白兩黨會被送入歷史焚化爐，未來將展開賴清德時代，台灣百年盛世，所以要每天喊「恭喜發財，罷免書拿來」，連晚上做夢也要喊。

朱立倫表示，國民黨基本立場是希望台灣要以和為貴，希望要和不要鬥，尤其農曆新年到了，新年大家都能夠團結一致，但國民黨也不怕戰。當民進黨一定要用惡質方式，相信非常多的藍營支持者、基層民眾會站出來表態，希望民進黨能懸崖勒馬。

罷免 民進黨 柯建銘

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