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公開回應預算被刪 教部挨罵就刪文 財部也遭打臉

台灣新聞組／台北25日電
教育部日前在社群平台發文，指遭立院凍結125億台幣預算，恐影響國中教育會考，但挨罵後隨即刪文。（本報資料照片）
教育部日前在社群平台發文，指遭立院凍結125億台幣預算，恐影響國中教育會考，但挨罵後隨即刪文。（本報資料照片）

中央政府總預算三讀後，行政院痛批在野黨亂刪預算，多個部會也公開回應。教育部日前在社群平台發文，指遭立院凍結125億（台幣，下同，約3.8億美元）預算，恐影響國中教育會考，但挨罵後隨即刪文。

經查，教育部今年總預算達3623億，較去年增加278億，其中用以執行會考的經常支出業務費約32億元，雖遭提案凍結三成，但立院亦給予動支條件，只要求再說明清楚即可動支。教育界人士批評，根本不影響國中教育會考等例行庶務，「但就偏要挑聳動的講。」

教育部政務次長葉丙成也在臉書發文，指教育部媒體宣傳預算遭刪減6成，將徵求1000名社群朋友，每周幫忙傳遞教育政策。教團感嘆，現在局勢形同有理說不清，「信者恆信，不信者恆不信。」教育部當然可以為政策辯護、爭取經費，但數據應全面揭露，如今年、去年的總經費究竟是多少錢，以及是否不該刪者真的被刪除。

財政部日前則宣稱，在野刪除委辦費10%，等於將統一發票中獎經費刪減18.5億，預計減少360萬個中獎機會，被國民黨立委王鴻薇批評造謠。台灣事實查核中心查證後指出，今年委辦費比去年多編列35億，即使被砍18.5億，仍較去年多出快17億，今年中獎機會仍比去年多290萬個。

據了解，財政部將依法提撥的統一發票「獎金」，以「委辦費」方式包裝，導致刪委辦費，變成刪減獎金預算。財政部解釋，原本可以加開650萬個500元的雲端發票專屬獎，現在委辦費被刪後，只能加開290萬組。

環境部長彭啓明日前也提到，原訂2030年減碳目標28%正負二個百分點，恐因預算刪減與凍結，要建議改為正負五個百分點，不過卻遭環團吐槽。環境權保障基金會研究員湯琳翔直言「太誇張」，減碳成績的經費應是跟六大部門的20項減碳旗艦計畫較有關，不太可能因為今年氣候變遷署業務費近四成被砍，目標加減範圍變這麼大。

預算 教育部 減碳

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