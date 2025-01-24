凍憲有爭議 傳8位大法官意見分歧拉鋸

民進黨立法院黨團總召柯建銘（右二）、幹事長吳思瑤（右）等人，23日再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。（記者陳正興／攝影）

引發朝野對立的憲法訴訟法修正案，賴清德 總統昨天上午公布，宣告憲訴法第四條、第30條及第95條條文修正。由於明天開始農曆春節 假期，憲法法庭是否能在今天「產出」裁定，外界關注。

本報系聯合報報導，明天開始農曆春節假期，但憲訴法新制25日才生效，憲法法庭若今天作出暫時處分裁定，可能會遭質疑「還沒生效怎麼可以處分？」大法官 若認為此案具憲政高度，不應拘泥「生效後就無法開庭」，可能暫時擱置；當然，也不排除大法官年假加班審理暫時處分，但法界認為可能性不大。

憲訴法第四條規定，「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數時，總統應於二個月內補足提名。」

第30條的重點「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。」第95條則是「修正之條文，自公布日起施行。」

不過，現在大法官僅八人，賴清德總統第一波提的七名大法官人選，全遭立法院刷下，依照新法，憲法法庭將無法評議、作判決或暫時處分；若大法官人選一直未通過，可能形成憲政危機。

因憲法訴訟法覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團十五日曾具狀聲請法規範憲法審查與暫時處分，昨在賴清德總統公告後，再向憲法法庭遞交「補充說明」。

另據台北中國時報報導，目前八位大法官對新法公布前，適不適合作成釋憲標的，仍未達成評議結果。依憲訴法舊法，八位參與評議的大法官，只要有五票、過半數同意，就可裁准暫時處分，讓新法暫時無法上路。

外界預估，憲法法庭有可能做成裁定、凍結憲訴法新法半年。據了解，目前八位大法官意見分歧且呈現拉鋸狀況，力主裁准的大法官正溝通協調，希望可以獲過半同意。司法院也表示，裁定有結果會對外公布，希望外界給大法官一個純淨的審判空間。