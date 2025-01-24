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假公務真玩樂? 數發部長率團視察金門兼跑馬拉松惹議

台灣新聞組／台北24日電
數位發展部長黃彥男（左）1月17日率團前往金門考察，當日拜會縣長陳福海（右）進行交流，但後續多停留兩天和數發部官員參加金門馬拉松，引發爭議。(圖／金門縣府提供)
數位發展部長黃彥男（左）1月17日率團前往金門考察，當日拜會縣長陳福海（右）進行交流，但後續多停留兩天和數發部官員參加金門馬拉松，引發爭議。(圖／金門縣府提供)

藍白大刪年中央政府總預算，數位發展部成為被檢討的首要目標；數發部長黃彥男稱「就像跟詐騙集團舉手投降」；加上今年以來台灣、馬祖間的「台馬海纜」兩條皆斷，數發部特別召開記者會說明，說相關預算被砍，可能會影響後續設備建置。不過，就在立法院預算審議緊鑼密鼓期間，黃彥男卻在17日率數發部官員前往金門視察，結束後，一行人還特別「多留兩天」參加金門馬拉松，是否公器私用，已引發爭議和立委關切。

上周五，就在預算協商最後階段，且「台馬三號」斷纜後兩天，黃彥男忽然率多位數發部官員到外島視察，不過並不是海纜剛剛斷裂的馬祖，而是金門縣政府。

據了解，數發部官員也對黃彥男為何此時去金門感到莫名所以，後來大家才知道，原來黃彥男等共五人報名參加1月19日金門馬拉松活動。

對於黃彥男等人「視察兼跑馬拉松」，國民黨立委徐巧芯表示，黃彥男不是去馬祖而是去金門視察，本身就是非常奇怪的事，到底是「視察順便跑馬拉松」還是「假借視察其實是去跑馬拉松」？而這三天的交通、食宿費到底是誰出錢？如果是數發部的公帑，問題就大了。

徐巧芯還說，而民進黨官員包括黃彥男，都把預算被砍一事說得很嚴重，但從「黃彥男還有閒情逸致帶一大堆官員去跑馬拉松」看來，官員也並不是真的很在意預算是否被砍，只是想把刪預算當作政治操作的工具。

對此，數發部主秘胡貝蒂昨說，這次是受金門縣政府邀請，討論有關數位轉型業務，其中有一些公務行程，另一部分則是參加金門當地所辦的活動，「部長有說，我們不會報差旅費」。

預算 馬拉松 詐騙集團

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