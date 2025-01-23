黃國昌主席補選連署1分鐘達標 蔡壁如喊「和解咖啡2.0」

台灣民眾黨代理主席黃國昌。(記者葉信菉／攝影)

民眾黨 主席補選2月15日登場，昨天展開為期三天的線上連署，代理主席黃國昌 超車前立委蔡壁如 ，短短一分鐘就達到300人門檻。蔡壁如昨特別選在連署首日在臉書上稱，如果有機會擔任黨主席，將推動「大和解咖啡2.0」，而黃國昌則對此回應說，「所謂的朝野是否和解，關鍵根本不在民眾黨」，雙方交鋒意味濃厚。

按照民眾黨補選期程規畫，分別定在2月8日、14日舉辦兩場政見發表會，不過由於出現兩名參選人，黨中央是否有意辦理辯論會？民眾黨選委會主委林富男昨受訪時表示，按照原計畫舉行兩場政見發表會，目前沒有考慮採用辯論的形式，選舉投票公告就是寫政見發表會，不過也會設計提問的環節，屆時將開放黨員線上提問。

民眾黨前主席柯文哲月初宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌，民眾黨上周發布黨主席補選公告，報名期間為1月14日至17日，訂於2月15日舉行網路投票，昨天展開候選人線上連署，必須達到300人才算過關，黃國昌昨一大早在開放後一分鐘率先達標。

民眾黨中央委員江和樹說，肉眼可見民眾黨支持者較支持黃國昌，並表態自己也是連署支持黃國昌。

蔡壁如昨天現身民眾黨中央黨部，也是登記參選黨主席以來，首度與代理主席黃國昌碰面。她在面對媒體詢問時表示，未來若成為合格的候選人，將當面請教黃國昌對民眾黨立委兩年條款的想法，畢竟民眾黨的存亡之秋在於2026年選舉，期盼可以對此溝通討論。

蔡壁如昨特別選在連署首日在臉書上稱，如果有機會擔任黨主席，將推動「大和解咖啡2.0」，提前化解可能爆發的朝野對立與大罷免浪潮，為台灣政局創造更穩定的環境。黃國昌則表示，「所謂的朝野是否和解，關鍵根本不在民眾黨」，而是民進黨政府繼續用威權、獨裁的方式撕裂社會，只為創造民進黨自身政治利益。