黑白集／李安沒背向觀眾 幸未遇上文化部

文化部長李遠(中)20日出席行政院「籲請立法院理性審查2025年度中央政府總預算」記者會。(記者侯俐安／攝影)

在野黨大刪文化部預算 ，引起若干「文化人」抗議扼殺產業生機，直言「罷藍委」。照理說，爭取預算補助應該拿出績效，證明藍委濫砍。但不少「文化人」卻先響應綠營大罷免 ，催動連署。引人質疑：補助未必有助文化產業競爭力，倒養肥不少側翼。

近年少數進入日漫市場的作者彭傑說，政府補助太多，「會背向讀者、面向政府」，若沒有產值就不是產業。連署抗議的動漫 工作者上千人，其中有多少是面向政府，幫黨國畫哏圖攻擊政敵者？若總產值不具市場意義，刪減預算，不正好可檢視補助政策的用心和效益？

知名親綠插畫家坦言，靠「文化部爸爸」補助度日，因創作的日子不好過。網民剝削感炸鍋，許多人抱怨：須兼差才夠養家，憑什麼納稅養這些好手好腳的側翼？有人酸文化部，若不是刪預算，還不知政府培養這麼多「愛國作者」。

支持刪預算的聲量並不小，反對者便拿李安為例反駁，指他出道作品也是靠補助。但30多年前的李安，失業時寫《推手》、《喜宴》劇本並非為特定獎項而寫，他參加的新聞局甄選也未預設條框。不像今天的文化部，將有限預算全押在「台流黑潮」，指定創作要壯大台灣。

如果李安向文化部投稿參賽，他充滿中華文化元素的劇本，會贏過《零日攻擊》，得到評審青睞嗎？