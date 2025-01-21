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新聞評論／民進黨走向「以術治國」 墮落三部曲

聯合報社論
行政院長卓榮泰（前排左二）、、副院長鄭麗君（前排左一）、秘書長龔明鑫（前排右一）、文化部長李遠等人上午在行政院「行政院回應114年度中央政府總預算案審查」記者會，對民進黨執政黨黨團漏夜捍衛預算表示感謝。（記者蘇健忠／攝影）
行政院長卓榮泰（前排左二）、、副院長鄭麗君（前排左一）、秘書長龔明鑫（前排右一）、文化部長李遠等人上午在行政院「行政院回應114年度中央政府總預算案審查」記者會，對民進黨執政黨黨團漏夜捍衛預算表示感謝。（記者蘇健忠／攝影）

在野時的民進黨，口口聲聲談的是公平正義和人權均富；而今執政17年的民進黨，這些理想全消失，一舉一動只剩下政治算計和狡詞謊言。賴政府上台才8個月，將釋憲、覆議、杯葛、大罷免等所有形式的「杯葛」玩到極致，卡住台灣可能的變革和進展，也把人民對安定與進步的期待拋在腦後。賴清德的不信任度升高，不是沒有原因的。

賴政府近日無預警執行了死刑犯黃麟凱的槍決，原因無他，是為了挽救江河日下的信任感。但這樣的操作有用嗎？只怕未必。大法官加嚴死刑定義後，縱火燒死全家8至親的陳彥翔被改判無期徒刑，性侵並殺死師鐸獎教師的劉志明也由五度判死減為無期徒刑，這是司法風向的現在進行式。何況，包括台南殺警案凶嫌王信福等死刑犯比黃麟凱凶殘者不知凡幾，法務部偏偏挑了黃麟凱執刑，只因他更容易下手嗎？

挑一個不重要的人來執行槍決，只能證明死刑「依然存在」，卻無法證明司法「依然公正」。賴政府選擇這樣做，完全是基於「技術性」的考慮：做做樣子，騙騙一般百姓就好。簡單說，這是一個沒有靈魂的決定，不表示賴政府在乎受害家屬的感受，也不意味司法會對廣大民意有什麼積極呼應。一切問題的起源，出自結構偏頗的大法官對死刑作了悖離民情的限縮，從而誘使司法機關競相跟進減少判死，以達變相「廢死」。

台灣是否廢死，應該透過更開放的討論來凝聚社會共識，而不是僅由少數人在密室拍板。現階段社會雖不同意廢死，未來若干年後，也許會有不同個案觸動民眾新的思維，就能水到渠成。癥結就在，一批太均質的大法官不僅極力把制度推向廢死，更一再利用「釋憲」偏頗地阻撓政治和行政上的改革。結果，原本受到尊崇的大法官，卻淪為執政黨對付在野黨的終極武器。

且看賴政府就任以來的「墮落三部曲」，每一部曲都是圍繞著「技術性阻撓」的核心，一步步阻擋台灣民主政治的推進。第一部曲，就是大法官的墮落。從去年的「國會改革法案」，到最近的《憲訴法》修正案，賴政府都利用將換屆和僅剩的八名大法官來阻擋藍白在國會的優勢。此舉，不僅矮化了憲法法庭，更劫掠了議會民主所代表的民意，也是對民主的無情踐踏。

民進黨墮落的第二部曲，是對民眾的驅使與對民意的操弄。「選舉」是一個健全民主社會的重要根基，民進黨卻獨尊「罷免」；選舉結果不利於己，便發動罷免來逆轉形勢。試想，對公平的投票結果都不能尊重，卻要用邪惡的大罷免來催化敵意，什麼樣的國家禁得起如此反覆的撕裂？民進黨已大肆利用公帑豢養側翼，還動不動就召喚青鳥和親綠團體上街；如此「黨國不分」，它何時想過讓人民安居樂業？

民進黨的墮落第三部曲，則是最近頻頻上演的各部會「側翼化」。因《財劃法》及總預算之爭，最近不少中央部會出動指控在野黨無理刪減預算，但其說法卻誇大不實且謊話連篇。財政部稱預算刪減後，統一發票將減少360萬個中獎機會；事實上發票獎金是法定預算，根本不能刪，財政部卻帶頭發送不實消息。健保預算遭刪八億，衛福部便聲稱2300萬人的健保卡恐遭中斷；這到底在恐嚇誰？

民進黨回看自己的「墮落三部曲」，還會有感覺嗎？當年綠營前輩們口口聲聲呼喚的公平正義和民主改革，為何到今天只剩下滿手政治算計，所有的理想和精神都蕩然？當道德被抽離後，政治良心還剩下什麼？(轉載自聯合報社論)

民進黨 大法官 預算

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