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大罷免潮綠營主戰派抬頭 藍營鎖定4人反制

記者黃婉婷、鄭媁、王千豪、游明煌／台北20日電
民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊出罷免立法院長韓國瑜、41席藍營區域立委。（本報資料照片）
民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊出罷免立法院長韓國瑜、41席藍營區域立委。（本報資料照片）

「大罷免潮」來襲？全台陸續有公民團體發起罷免藍營立委行動，儘管民進黨中央仍定調民團為主，但綠營民代主戰派逐漸抬頭，有「冷戰轉熱戰」的趨勢；國民黨則鎖定「雙吳」及原住民綠營立委共四人，文傳系統也陸續與個別藍營立委搭建窗口，給予後勤支援。

民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊出罷免立法院長韓國瑜、41席藍營區域立委，雖未獲民進黨秘書長林右昌、賴清德總統響應，就連綠營立委也少有發聲，但綠營基層反應熱度不差，呈現「中央冷地方熱」的趨勢；賴清德嫡系立委林俊憲也喊話民進黨不可置身事外，並有意號召黨籍立委、議員聯手助攻罷免連署，黨內風向有朝主戰派移動的趨勢。

藍營備戰，第一波瞄準民進黨立委吳思瑤與吳沛憶，蒐集罷免意向書，若2月1日民進黨啟動「大罷免」，可以隨時應戰反擊；國民黨主席朱立倫則點名鎖定兩席民進黨籍原住民立委陳瑩、伍麗華，上述選區選票結構都有「藍大於綠」的優勢。

藍營人士說，近期綠營網軍側翼操作總預算案的假訊息，企圖替大罷免潮添柴火，藍營文傳系統將全力協助國民黨團闢謠外，也率續和個別立委辦公室建立起窗口，除盤點綠營造謠內容，並製作文宣予以駁斥外，也會針對個別委員提出的需求給予協助，讓委員在第一線跟民眾接觸時無後顧之憂。

罷免 民進黨 國民黨

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