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國家醫療整備計畫赫見黑熊學院 「想拿預算？門都沒有」

台灣新聞組／台北18日電
綠營打輿論戰 民進黨立委稱藍委刪除公視廿三億預算，綠營盼透過輿論壓力迫使在野黨妥協。記者葉信菉／攝影【作者：葉信菉，日期：2025-01-18，數位典藏序號：20250117102031758】
綠營打輿論戰 民進黨立委稱藍委刪除公視廿三億預算，綠營盼透過輿論壓力迫使在野黨妥協。記者葉信菉／攝影【作者：葉信菉，日期：2025-01-18，數位典藏序號：20250117102031758】

立法院朝野為了總預算案審查針鋒相對，國民黨立委王鴻薇昨揭露，為期四年、經費100億台幣的「韌性國家醫療整備計畫」，竟出現民進黨立委沈伯洋創立的「黑熊學院」、吳怡農的「壯闊台灣」在名單裡，她強調，民進黨側翼組織想拿預算「門都沒有」。

王鴻薇說，韌性國家醫療整備計畫她提案刪除2億經費，但細看計畫內容，名目為辦理戰術緊急傷患照護訓練、補助地方消防局購置消防人員防護裝備、止血帶及輕量化折疊式擔架等，此為新增計畫，非既有救災，救護訓練計畫內容還是機密。

她質疑，不是國防採購，為什麼用機密？此計畫是總統府的全社會防衛韌性委員會，更重要的是黑熊學院、壯闊台灣都在名單裡。

此外，文化部去年辦歌仔音樂劇「1624」，王鴻薇表示，兩場燒掉8600多萬，且花費根本未編在預算裡，是臨時用「表演藝術之輔導與推動」預算的7500萬，和傳統藝術中心預算1196萬支應。表演預算未按規定編列，甚至採用限制性招標，「黑預算刪掉剛好而已」。

刪23億？公視經費改刪2千多萬

至於國民黨立委陳玉珍以報導偏頗、竄改歷史為由，提案刪除文化部影視及流行音樂推動與輔導預算中，捐助公視基金會的23億元經費，引發影視界質疑。國民黨團已踩煞車，修改為刪減1%、2300萬元。

藍白嚴審、豪砍預算，綠營則開闢兩條戰線救預算。民進黨團總召柯建銘透過冗長發言癱瘓協商，爭取到的預算進度停擺時間，再由行政部會大軍、側翼空戰加上外圍組織三管齊下，論述在野黨惡搞總預算，希望透過輿論壓力迫使藍白妥協，例如稱藍營「刪公視23億元」，就是成功案例。

預算 國民黨 民進黨

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