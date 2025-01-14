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憲訴法爭議 柯建銘：一定聲請暫時處分

台灣新聞組／台北14日電
民進黨立院黨團總召柯建銘，再嗆罷免立法院長韓國瑜。（本報資料照片）
民進黨立院黨團總召柯建銘，再嗆罷免立法院長韓國瑜。（本報資料照片）

立法院上周否決「憲法訴訟法」覆議案後，總統府、行政院昨證實收到覆議案咨文，總統府稱會在合法合憲前提下評估所有救濟手段；民進黨立院黨團總召柯建銘昨也再嗆罷免立法院長韓國瑜。「賴韓會」咖啡還沒喝，朝野衝突山雨欲來，藍營立委呼籲賴總統盡啟動朝野對話，緩解緊張氣氛。

藍白陣營去年底挾人數優勢三讀修正憲法訴訟法，行政院提出覆議，但本月10日已遭否決。立法院昨下午送出覆議案咨文，總統最晚須在23日完成公布，新法最慢25日生效。

針對後續作為，總統府發言人郭雅慧指出，總統評估所有可能的救濟手段，守護民主自由憲政體制。

柯建銘預告，覆議失敗後，法律將經行政院長副署、總統公告，「未來一定要（聲請）暫時處分、再釋憲」。韓國瑜前天稱自己和柯建銘是同屆立委，每當柯生氣時他就笑虧「等你告別式我會去參加」。柯建銘昨反酸，他會參加韓國瑜在立法院的告別演說，日子很快就到了，並再嗆「罷免韓國瑜」，「這次我會幫你超渡，讓你重新投胎，做個堂堂正正的人」。

賴韓咖啡會周四將登場，國民黨立委李彥秀認為，賴總統作為民進黨主席，可啟動「政黨領袖高峰會」，與各黨主席直接進行朝野對話；作為中華民國總統，可啟動「國是會議」，針對台灣面臨的處境與挑戰，虛心向人民請益。

韓國瑜 柯建銘 咖啡

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