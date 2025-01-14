我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

新任CEO出手了 星巴克新規：沒消費禁占位借廁所

新聞眼／賴清德、柯建銘唱雙簧？ 朝野和解像詐騙

重磅快評
賴清德總統（左）揮舞和解大旗，柯建銘（右）卻高舉罷免大刀。（本報資料照片）
賴清德總統（左）揮舞和解大旗，柯建銘（右）卻高舉罷免大刀。（本報資料照片）

一年前，賴清德以少數總統之姿當選，上任後卻劍走偏鋒，司法偵審先後指向海基會前董事長鄭文燦、民眾黨前主席柯文哲，兩位藍白縣市長高虹安、林姿妙也被停職；一年後，賴清德突然邀請立法院長韓國瑜到總統府喝「青鳥牌」大和解咖啡，但大罷免潮即將來襲，「朝野和解」形同政治詐騙，散布謠言者是否關三天？

美國候任總統川普1月20日就職，賴總統指派韓國瑜率領朝野代表組團訪美，1月16日上午更安排韓國瑜前往總統府喝咖啡。賴總統在元旦談話時表示，身為總統的重要工作之一是團結朝野、化解分歧，方式可以很多元，例如他邀請韓國瑜來總統府喝咖啡，一起聊聊國家的大事情、關心未來國家的發展，也希望大家能夠一起合作。

面對朝野惡鬥，韓國瑜打趣說，柯建銘和他是一起進立法院的同學，但老柯時常發脾氣，他就拍拍柯說，「不要再發脾氣了，將來我會去參加你的告別式」；柯建銘回嗆，「你心中有大便，講出來的話就是鬼扯」，他很快會參加韓國瑜的立法院告別演說。

柯建銘的真心話，不知道是不是「說別人說自己」？但兩位「老同學」互相送別的方式，確實令人印象深刻，更證明賴總統的朝野和解都是假，連執政黨大黨鞭也不在乎總統的用心良苦。

賴總統此刻高喊「團結朝野、化解分歧」，證明台灣最欠缺的正是團結，最不缺的則是分歧。賴清德定義的「團結」，無非是逼著在野黨臣服於執政黨；只要在野黨提出對抗民進黨的修法，國家機器就大軍鎮壓，行政院提出覆議、民進黨聲請釋憲、總統號召青鳥飛出來、大法官更是最強後盾，從球員、裁判、球評到觀眾，都是「賴友友們」，你怎麼跟他們鬥？

行政院所提憲法訴訟法覆議案被立法院否決，賴總統最遲須在1月23日公布、新法最晚25日生效。柯建銘13日表示，覆議失敗後，法律將經行政院長副署、總統公告，但未來一定要暫時處分再釋憲」。柯建銘甚至主張「雙罷」，不僅要罷免立法院正副院長，連41席國民黨區域立委也要全罷掉。

賴清德那邊正揮舞和解大旗、柯建銘這邊已高舉罷免大刀，柯總召多次逆風唱反調，不免令人質疑兩人是否唱雙簧？否則賴清德至今為何未出面喊停或勸阻，放任朝野繼續惡鬥，助長2月1日即將啟動的大罷免浪潮？

民進黨「雙面間諜」演得出色，人前手牽手、背後下毒手，對同志尚且如此，對政敵更不會手軟。賴總統的朝野和解如同一場政治詐騙，比飆股圈套更拙劣，不知聽在柯文哲、鄭文燦耳裡又作何感想？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

韓國瑜 柯建銘 賴清德

上一則

新聞評論／卓內閣史上最無料 只想等大法官護送

下一則

台灣青少年淋病案例12年暴增7倍 教團籲擬防治計畫

延伸閱讀

蔣經國逝世37周年 洪秀柱：對比賴清德更令人懷念

蔣經國逝世37周年 洪秀柱：對比賴清德更令人懷念
遭虧「會參加你告別式」柯建銘回嗆 : 罷免韓國瑜幫他超渡

遭虧「會參加你告別式」柯建銘回嗆 : 罷免韓國瑜幫他超渡
韓國瑜約定互相出席告別式 逗樂生氣老柯

韓國瑜約定互相出席告別式 逗樂生氣老柯
新聞眼／賴清德想緩和衝突 只邀韓國瑜怎夠

新聞眼／賴清德想緩和衝突 只邀韓國瑜怎夠

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

2025-01-12 11:20
台北市警局捷運警察隊一名小隊長去年遭女兒指控多次性侵，其中有348次犯行明確，分別依對未成年者性交、權勢性交等罪嫌起訴；示意圖。(本報資料照片)

警察小隊長涉性侵女兒8年 平均每周一次 遭訴348罪

2025-01-08 01:16

超人氣

更多 >
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？
她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳