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賴清德當選總統1年 在野批承諾全跳票

台灣新聞組／台北14日電
1月13日是賴清德總統（前）當選滿一周年的日子，他在總統府接見鳳凰獎楷模得獎人。（中央社）
1月13日是賴清德總統（前）當選滿一周年的日子，他在總統府接見鳳凰獎楷模得獎人。（中央社）

賴總統去年1月13日當選，已滿1周年。在野昨批評，賴勝選當天許下6大承諾全數跳票。國民黨立委李彥秀直指賴總統讓台灣陷入無窮盡的「鬥爭、覆議、釋憲、罷免」政治漩渦，離全民總統愈來愈遠，卻與綠色威權愈來愈近。民眾黨也批，賴總統說與做，完全是兩回事。

針對在野批評，民進黨沒有評論，總統府在截稿前未回應。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，賴總統當選一周年的挑戰十分艱鉅，內有國會的混亂，外有來自中國的各種施壓。她說，國會的失序與失靈，朝野都有責任，中國的施壓來得又快又猛，賴總統受到的挑戰都比原本更為嚴峻，在野黨立委批評總是比做事容易。

國民黨立委洪孟楷表示，如果完全尊重新民意，就不會有過去一年的紛紛擾擾，賴總統太執著掌握所有權力，對執政不夠自信，所以沒有亮眼的大開大闔成績，卻對在野黨提出的訴求採對立操作，動不動就拿「抗中保台」作為執政不滿意的掩飾，內閣團隊三不五時放火，也造成執政效率不彰。

國民黨立委楊瓊瓔批評，比起過去酬庸、小圈圈用人，賴政府的力道只強不弱，用人「唯賴」，不看專業：勞動部前部長何佩珊在霸凌案官官相護，換上政治性更強的洪申翰；交通部前部長李孟諺下台後，找了專業背景薄弱的陳世凱，傳遞「信賴者得高升」訊號。

李彥秀批評賴總統不與在野黨領袖見面共商國是的承諾完全跳票；國民黨立委張嘉郡也說，選前三組總統候選人都支持檢討巴氏量表，賴總統也說研議納入，選後國民黨推動修法，卻被政府說是「惡修」。

國民黨立委陳玉珍則表示，一年來陸委會成抗中「急先鋒 」，對兩岸交流大放厥詞，賴總統若還記得當初許下的雄心壯志，應該釋出善意，例如取消禁團令，展現兩岸經由交流導向和平的想法。

「講到賴總統就嘆氣。」民眾黨立委林國成說，賴總統說跟做完全是兩回事，當初承諾要到立法院國情報告，結果在野黨提出邀請被說成是違憲；所謂要跟在野黨溝通，「整頓在野黨」才是事實。

林國成認為，賴總統勝選演說的六大保證就是選舉語言，賴總統講的多做的少，「理想很不錯，但是騙人也騙很大」，統統都是在整肅敵人。

在野對賴總統當選時六大承諾的批評 製表／張文馨、王千豪
在野對賴總統當選時六大承諾的批評 製表／張文馨、王千豪

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