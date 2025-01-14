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呂秀蓮提醒：民主國家必政黨輪替 無永遠執政

記者侯俐安／台北14日電
前副總統呂秀蓮表示，目前的司法幾乎可以說是崩解。（本報資料照片）
前副總統呂秀蓮表示，目前的司法幾乎可以說是崩解。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲二度遭羈押，民眾黨11日舉辦「釘孤枝」活動，藍白上街喊司法不公。前副總統呂秀蓮表示，她要提醒所有政黨領導人，民主國家沒有永遠的執政黨，一定是政黨輪替的，「如果要讓執政的時間長，要靠對選民的服務、對國家的貢獻，而不是用謀略來延長你的政權」。

呂秀蓮12日在黃暐瀚主持的「下班瀚你聊」網路節目中，針對近來紛爭表示，她是學法律的，而目前的司法幾乎可以說是崩解，讓她非常心痛，她說，賴總統提名大法官受到挫折，柯文哲案引起「信與不信」的差別，來自於司法與媒體的關係，進入司法程序本應偵查不公開，但每次都是特定媒體洩露消息，成為媒體辦案，這本身就是違法，至今法務部沒有處理，事證太明顯了，這是司法的崩解。

她說，最近有民調顯示，中立選民比率已經超過任何政黨的支持者比率。她提醒所有的政黨，如果要鞏固你的政黨，包括支持度40％的總統賴清德，一定覺得很不甘心，但「你不是只著眼民進黨的長大，而是你的施政要讓全民、更多反對你的人都感激」，這樣下一屆選舉應該會60％以上，應該要往這裡去努力。

呂秀蓮表示，賴清德總統講得多好，「國家利益高於政黨利益，人民利益也高於政黨利益」，要以國家人民為重。但她提醒，「選舉時政黨做你的靠山，選上後你的支持者應該要擴充下一屆的得票率，不是去效忠政黨，而是效忠人民」。

呂秀蓮也提醒，在野黨也不會永遠在野，不要一天到晚只想要搗蛋，這心態不對，「現在立下的法律，以後執政回頭看，不要後悔」。

對於川普將上任及兩岸關係，呂秀蓮說，台灣生我們、養我們、育我們，如果不愛台灣是違背天性，但愛台灣不一定反中國，現在一個川普上來，「不希望他把我們賣掉，我們也不想賣給他，我們自己來處理跟中國的關係，這是朝野兩黨的共同責任」，她提醒，尤其執政黨，不要一天到晚只是製造恐懼、抗中保台，有多少人被抓到是人前講一套、背後做一套，「民進黨本身，我不客氣的講，已經是變質了」。

呂秀蓮 賴清德 民眾黨

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