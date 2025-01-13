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立院擬13日送出憲訴法覆議咨文 綠喊大法官自提暫時處分

記者黃婉婷、王千豪／台北13日電
外界關注，賴清德總統收到立法院憲法訴訟法覆議案咨文後，將會在幾天內完成公布程序。(本報資料照片)
外界關注，賴清德總統收到立法院憲法訴訟法覆議案咨文後，將會在幾天內完成公布程序。(本報資料照片)

立法院10日否決行政院所提「憲法訴訟法」覆議案，據了解，立法院擬13日送出覆議咨文，依憲法，總統最遲須在23日完成公布，新法最晚25日生效，若府院欲在年假前完成救濟程序，勢必趕在本周完成公布；據立法院統計，近年覆議案總統最長隔10日公布、賴清德上任後僅隔3天。

立法院近日三讀修正選舉罷免法、財政收支劃分法及憲法訴訟法，另完成警察人員人事條例修正。據了解，國民黨團為避免民進黨利用時間差，選擇先送出憲訴法，請立法院長韓國瑜暫緩送出選罷法、財劃法，而警察人員人事條例也傾向在新版憲訴法生效後送出。

依憲法規定，覆議遭否決後，立法院必須送出覆議案咨文至總統及行政院，法案經行政院長副署後，總統應於10天內公布；且法律經公布後也非立即生效，依中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布日起算，第3日起發生效力。

立法院人士表示，周五覆議結果出爐後，立法院相關單位立即展開作業，預計13日、周一將覆議案咨文送交總統府。若以此時程推估，總統最遲須在23日完成公布，新法最晚25日生效，若府院想在年假前完成救濟程序，勢必趕在本周完成公布，時程上才來得及。

根據立院盤點過往覆議案總統公布情形，最久為2004年9月14日立院否決「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」，陳水扁總統於當年9月24日公布，距咨送總統日10天；最快則是去年6月21日立院否決國會改革法案覆議案，賴清德總統於當年6月24日就公布，距咨送總統日僅3天。

行政院後續的三條救濟路徑已浮現，首先是選擇在法案生效前提出民事、刑事訴訟時常有的「預防性權力救濟」，讓司法院斟酌是否受理；另外是搶在行政院長副署後、總統公布後，但法案還未生效的3天內，循釋憲途徑並聲請暫時處分；以及法案生效後再走釋憲、聲請暫時處分。

至於要循哪條路徑，行政院尚無定論。政院人士指出，行政院在正式接獲立法院覆議結果通知後，將就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步的作為。

立法院10日否決行政院所提「憲法訴訟法」覆議案，行政院救濟手段包含法案生效前提預防性權利救濟，但已遭在野批評毀憲亂政；另有綠營立委拋「大法官自提暫時處分」，也挨批「球員兼裁判」。

國民黨立委李彥秀批評，民進黨面對憲訴法覆議的失敗，絞盡腦汁，一天一版本，想盡辦法挑戰憲政制度與人民忍受度極限，還傳出「要大法官自提暫時處分」的荒謬版本；但不告不理是司法權的原則，若真如此，將創下全世界的憲政惡例，而且根本就是「球員兼裁判」。

民眾黨立院黨團總召黃國昌也抨擊所謂「預防性權利救濟」。他表示，目前採行的違憲審查制度，必須等到法律生效以後才能請求，「正告行政院，不要搞這種毀憲亂政的行為」。

賴清德 國民黨 民進黨

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