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草屯鎮長補選 盧秀燕批綠沒承諾地方建設 只會操作罷免

記者賴香珊、游振昇／南投13日電
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部12日成立，台中市長盧秀燕（左）送上「（凍）蒜」。(記者賴香珊／攝影)
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部12日成立，台中市長盧秀燕（左）送上「（凍）蒜」。(記者賴香珊／攝影)

南投縣草屯鎮長補選，藍綠大咖昨天拚場。立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕為國民黨籍簡賜勝站台，盧秀燕批民進黨把補選當罷免前哨戰，沒承諾半項地方建設；行政院前院長蘇貞昌則陪同民進黨蔡銘軒掃市場，希望選舉要選人才。

草屯鎮長補選，國民黨推資深議員簡賜勝參選，民進黨提名議員蔡銘軒應戰。台北市長蔣萬安前天陪簡賜勝掃街，簡賜勝昨成立競總，「燕子」盧秀燕、「禿子」韓國瑜接力上陣催票。

盧秀燕說，中央大官來輔選應承諾對草屯鎮的建設，結果沒半項承諾，只會說發動全台大罷免，太不尊重草屯人；執政黨已不是選草屯鎮長，而是當成「大罷免前哨戰」。立委謝龍介說，民進黨「連喘氣都在說謊」，選鎮長不提如何照顧百姓，整天喊罷免，「不要選個鎮長還炒作大罷免戲碼，人民不樂見」。

民進黨蔡銘軒掃街行程滿檔，蘇貞昌陪他到黃昏市場拜票，許多民眾爭相與蘇貞昌拍照合影，也有攤商拿出切好的芭樂請蘇吃，蘇拉抬蔡銘軒，繞整個市場與攤商打招呼，豎起大拇指推薦蔡銘軒。對於藍營批蔡的政見是騙選票，蘇貞昌說，蔡的政見都很具體，比比看就知道，要藍營別罵來罵去，不用講攻擊抹黑的話。

「新北議員團」由議員卓冠廷等人陪蔡銘軒到大觀市場掃街，勞動部長洪申翰也到草屯陪同車隊掃街，立委蔡易餘、前立委蔡培慧則陪蔡的妻子車掃。

草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（左）12日陪黨內候選人蔡銘軒（中）到黃昏市場掃...
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（左）12日陪黨內候選人蔡銘軒（中）到黃昏市場掃街拜票。（記者賴香珊／攝影)

罷免 民進黨 盧秀燕

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