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新聞眼／黃國昌領軍槓司法 長期抗戰率白營谷底翻身

記者 林銘翰
民眾黨代主席黃國昌（中），準備長期抗戰。(記者林俊良／攝影)
民眾黨代主席黃國昌（中），準備長期抗戰。(記者林俊良／攝影)

民眾黨發起「釘孤枝」抗議司法不公，除了聲援前主席柯文哲，因為近期民進黨大老吳乃仁餐敘檢方作陪、八八會館嫌犯林秉文棄保潛逃卻高調貼文等案件「助攻」，讓民眾黨代理主席黃國昌喊出「捍衛司法正義」成功吸引中間選民走上街頭，集會人數超乎預期。

民眾黨前天舉行「111釘孤枝，捍衛司法正義」集結活動，即便北台灣寒流來襲，到場人數仍然超乎黨內預期，活動結束時喊出現場人數十五萬人，加上在線上關注的數十萬人，聲勢可觀；且現場不僅有民眾黨支持者，19位國民黨立委、雲林縣長張麗善等人也現身，伴隨眾人高喊「拒絕綠色威權，抗議司法不公」等口號，可謂成功營造「藍白合」氣勢。

去年9月8日，柯文哲當時首度遭羈押禁見，民眾黨選在立法院外頭舉行首場街頭宣講，僅有馬英九基金會執行長蕭旭岑以「特別來賓」身分出席，成為藍營唯一到場上台的政治人物，國民黨立委徐巧芯則透過聲明代為宣讀，抗議偵查不公開淪為偵查大公開。

但隨著台北地檢署偵結起訴，檢察官來回抗告，地院裁定反覆，再度燃起在野勢力對司法的不滿，再加上林秉文隔海發文嗆聲、多名檢察官出席吳乃仁餐敘等案件，更加深執政黨司法偏頗的質疑；剛好黃國昌具備法律專業，既協助柯文哲爭取清白，也順勢帶領民眾黨重整旗鼓、反擊賴政府。

「111只是開始，我們的隊伍會愈來愈壯大。」黃國昌一語道出民眾黨準備長期抗戰的決心。儘管綠營見縫插針，故意挑起民眾黨內矛盾，直指黃假借聲援柯舉辦「登基大典」，但黃國昌代理主席的第一場大型集會，證明表現不俗，後續「打倒綠色威權找回司法正義」能否贏得更多共鳴，也將影響民眾黨及柯文哲能否谷底翻身。

民眾黨 黃國昌 柯文哲

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