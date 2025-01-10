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救司法還是救柯？ 白委評「釘孤枝」成民眾黨能否整合關鍵

記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲先前再度被羈押禁見，引爆小草怒火，民眾黨嘉義黨部今天出動3輛遊覽車北上，參與中央黨部號召上街釘孤枝，捍衛司法正義。(記者魯永明／攝影)
民眾黨前主席柯文哲先前再度被羈押禁見，引爆小草怒火，民眾黨嘉義黨部今天出動3輛遊覽車北上，參與中央黨部號召上街釘孤枝，捍衛司法正義。(記者魯永明／攝影)

民眾黨號召支持者今(11)上街「釘孤枝」，抗議綠色威權，鋼鐵小草將不畏寒冬，要靠自己力量「救阿北」。民眾黨人士預估，今活動將主要分「救司法、救柯文哲」兩派；一名民眾黨立委坦言，下午的集會是能否凝聚民眾黨、更團結的指標跟關鍵，若成功，將會是「拍斷手骨顛倒勇」。

民眾黨前主席柯文哲先前再度被羈押禁見，引爆小草怒火，民眾黨支持者近日紛紛在社群網路上自發性相約今天前往集會現場。一名小草表示，柯文哲與其律師團選擇在昨天中午提送抗告都是挑好的，因為選擇在周五提送，高等法院就必須在今天閱卷，同時搭配群眾在自由廣場的吶喊，說不定可以影響法官的想法，「我們要靠小草之力，一起救出阿北。」

今天活動也同時獲國民黨個別立委支持，預計會有16席立委前往。一名民眾黨人士表示，台灣社會都可以看出民進黨如何將手伸入司法，因此「釘孤枝」也獲許多法界人士的聲援，預料今天人數應該不少，且群眾主要分為兩派，一派是護司法正義、一派是護柯文哲，民眾擔憂如果不阻止民進黨，「會不會下一個就輪到自己或是家人？」

民眾黨不具名立委坦言，柯文哲遭政治迫害羈押後，引發許多人願意加入民眾黨，且年齡層不再是年輕族群，目前也含括到壯年，外界都認為民眾黨如今風雨飄搖，更戲稱今天集會是「毛毛雨」，不過這次的「釘孤枝」對現在的民眾黨非常重要，將會是能否順利整合的指標跟關鍵，若成功做到，就會「拍斷手骨顛倒勇」，民眾黨就會蛻變。

民眾黨前主席柯文哲再遭羈押禁見，其律師團昨提抗告。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲再遭羈押禁見，其律師團昨提抗告。圖／聯合報系資料照

民眾黨 柯文哲 民進黨

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