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觀察站／黨鞭變成自走砲 綠營陷尷尬

記者 黃婉婷
民進黨團總召柯建銘近來屢拋「驚句」，讓不少民進黨立委冷汗直流。（本報資料照片）
民進黨團總召柯建銘近來屢拋「驚句」，讓不少民進黨立委冷汗直流。（本報資料照片）

民進黨立院黨團總召柯建銘近來屢拋「驚句」，無論是「罷免」立法院長韓國瑜，或要求監察院「彈劾」違憲藍委，甚至要向憲法法庭「聲請解散國民黨」，不但輿論譁然，不少民進黨立委更冷汗直流。本該扮演穩定團隊的黨鞭化身「自走砲」，讓黨內自陷尷尬。

作為立院唯一「十連霸」立委，「永遠的總召」柯建銘歷經朝小野大、完全執政時期，多次靈活運用議事規則帶領黨團化險為夷，有其「立院之寶」的功能與價值，但本屆難敵在野凌厲攻勢，遭強勢闖關選罷法、財劃法及憲訴法，此後言論愈發激烈，比如在行使大法官同意權投票時宣稱「若投給劉靜怡，是不是自殺就好？」不但帶頭封殺總統提名的大法官人選，也被解讀是「打臉賴清德總統」。

在野闖關憲訴法等三法後，韓國瑜在藍營召委行文下暫緩送出法案，柯接連拋出罷免韓國瑜、彈劾藍營立委、聲請解散國民黨等建議，雖是意在「警告」在野黨，但充滿情緒性且難以實現的政治手段，無異在政治僵局中添油加火。

結果，柯建銘喊出「大罷免」後，民進黨中央一句「未具體討論」，讓外界有黨團、黨中央不同調的想像，也讓柯的誇誇其談遭質疑僅是「情緒發言的個人獨白」。

特別是在賴總統元旦才遞出橄欖枝，邀韓國瑜喝和解咖啡之際，柯建銘卻拋出升高朝野對立言論，看在外界和綠營支持者眼裡，格外顯得不合時宜，不只讓綠營合作的誠意大打折扣，也讓藍營搶得批判的話語權。

「老柯究竟在打什麼算盤？」或許只有他自己清楚，只是這些近乎瘋狂的言論，讓黨內不滿因子逐漸累積，執政黨的形象更加分裂失控，不僅削弱他在黨團的領導威信，也讓總統與立院黨團的「賴柯合作」蒙上陰影。

韓國瑜 柯建銘 罷免

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