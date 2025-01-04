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新聞眼／綠色大刀砍來 藍白合作更緊密

記者 屈彥辰
國民黨主席朱立倫表示，聲援在野力量司法節上街抗議，「我是台灣人，我反對綠色威權！」（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫表示，聲援在野力量司法節上街抗議，「我是台灣人，我反對綠色威權！」（本報資料照片）

民眾黨將在1月11日司法節號召小草上街，抗議「綠色司法威權」，國民黨主席朱立倫隨即公開聲援。民進黨政治司法大刀砍向民眾黨前主席柯文哲、民眾黨，迫使民眾黨不得不與國民黨加強合作，因這是白營唯一的政治選擇。

柯文哲交保後，北院2日再度裁定羈押禁見，令民眾黨上下錯愕。我國司法史上，鮮少有檢方在羈押庭前，便透過媒體放話「將無限抗告」，不顧羈押理由是否得當、重複或具新事證，鐵了心要押下柯文哲，用心意圖昭然若揭。

對民眾黨而言，面對一場球員、球證、裁判都是民進黨人的「司法球賽」，體制內的對決只是繼續耗損心力，選擇另闢蹊徑，走上街頭，用輿論對抗優勢執政資源。

朱立倫選擇成為整個國民黨響應民眾黨「111，釘孤枝」活動的第一人，一者是對外，他以國會最大黨魁身分，正式對民進黨宣戰，在野全面合作監督執政黨。二者是對內，藍白合作已是中央層級拍板定案，切合社會氛圍、國民黨立院黨團議事攻防策略。三者是對未來，2026地方選舉，藍白奠定合作的基礎善意，不論藍白哪一方要溝通、談判、妥協，今日國民黨選擇傾囊相助的人情，民眾黨都不能不還，倘不講江湖道義，民眾黨會直接受到選票教訓。

柯文哲遭起訴求處重刑，已徹底擊碎民眾黨內少數對民進黨仍抱期望者的幻想。而「綠色司法威權」大刀對準的是所有跟綠營站在對立面的政黨，因此面對民進黨的司法與政治追殺，只會讓藍白陣營更加團結，過去半年多來，在國會戰場上，藍白合作儼然成形，而未來，在野合力抗衡民進黨的陣線也只會愈來愈緊密。

民眾黨 民進黨 國民黨

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