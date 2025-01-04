柯再收押 白營號召小草上街 朱立倫聲援：反對綠色威權

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金兩案，台北地方法院第3度召開羈押庭，法官裁定柯文哲等4人全羈押禁見，北院外聚集大批小草靜坐，批司法不公。（記者曾學仁／攝影）

民眾黨前主席柯文哲 再遭收押，民眾黨代理主席黃國昌 昨宣布，1月11日司法節民眾黨全國總動員，號召不滿司法遭到綠色威權踐踏的台灣公民站出來；國民黨主席朱立倫隨即表態全力支持，聲援在野力量司法節上街抗議，並強調「反對綠色威權」。

柯文哲涉京華城等弊案遭起訴，台北地院分案審理，因重行羈押被告，打亂審理計畫，合議庭原訂23日傳喚3名被告行準備程序，沒有安排柯文哲出庭，受再羈押4名被告影響，傳喚對象可能調整為優先審理在押被告。

抗告期間為10日，沈慶京律師昨天已前往北院遞狀抗告，柯文哲、應曉薇與李文宗則尚未提出。

柯文哲在偵查期間曾稱有「安排陳佩琪與子女一起出國躲避國內紛擾」的計畫。陳佩琪昨打破沉默在臉書表示，原訂去年8月底的私人出國旅遊行程，怎麼到第3次變成柯文哲逃亡、要繼續被羈押的理由？當時為何檢察官還說「你可以去」，她說當時要是出境「一定被說我是潛逃 」。

陳佩琪感慨，偵查時要遵守偵查不公開，什麼都不能講，起訴了，一樣飽受不實資訊攻擊，難道司法可以不講證據，暗箭不斷，毫無人權、錯誤內容都不能澄清、只能挨打？「夠了，我不想再保持沉默了」。

民眾黨支持柯文哲律師團提抗告，黃國昌說，民進黨 將黑手伸進檢調，前日柯文哲羈押庭開庭前，檢方放話給媒體說會不斷抗告，讓承審法官心累。北檢當初聲請羈押柯文哲的理由、當庭在台北地院講的理由，跟被台北地院駁回而抗告到高等法院的理由，全部都不一樣。

黃國昌表示，檢察官何時變成這麼可怕的鷹犬？民進黨主政八年，台灣司法被民進黨踐踏得體無完膚，民進黨沒有資格慶祝司法節。

黃國昌說，1月11日本來要在凱道集結，但發現已被借走，因此將自由廣場牌樓外的中山南路路權借下，當日下午2時自由廣場見，號召所有不滿司法遭到綠色威權踐踏的台灣公民勇敢站出來，「111，釘孤枝（單挑之意）」。

白營號召111上街頭抗議司法節行動，朱立倫隨即透過臉書表示，從憲法法庭的國會改革和實質廢除死刑判決，到這兩年橫跨數個縣市的政治清算案件，為了少數人的權力野心、政治利益，民進黨顯然已經棄守民主精神，把綠色威權的油門踩到底。1月11日司法節，「我們全力支持所有上街抗議綠色威權、拒絕台灣民主倒退、譴責司法淪為執政者政治迫害武器的朋友」。

民眾黨號召小草上街抗爭，民進黨立院黨團副幹事長李坤城說，當初是國民黨的人去按鈴告發，檢察官按照資料去查，都跟民進黨沒有任何關係。黃國昌號召支持者上街是政治操作，也是變相霸凌司法，借用群眾力量去影響法官判決。