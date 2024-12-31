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新聞評論／卓揆否決蘇揆 混亂的軌道政策誰是贏家？

轉載自聯合報社論
高鐵南延計畫由「左營案」改為「高雄案」，遭懷疑過去5年的規劃一夕歸零，全部重來。(本報資料照片)
高鐵南延計畫由「左營案」改為「高雄案」，遭懷疑過去5年的規劃一夕歸零，全部重來。(本報資料照片)

閣揆卓榮泰推翻蘇貞昌拍板的方案，將高鐵南延計畫由「左營案」改為「高雄案」，過去5年的規劃一夕歸零，全部重來。這次大翻盤，恰恰反映了民進黨政府的一貫作風：高層決策者不聽取專家及社會的意見，為了一黨一己之私一意孤行；俟發現計畫行不通時，人力和時間都已白費，還要用加倍經費收拾殘局，人民只能徒呼負負。

卓榮泰的拍板，其實並未解答5年前外界的共同疑問：為節省區區18分鐘，每天服務不到4000名旅客，政府砸600多億元(台幣，下同，約18.3億美元)將高鐵南延屏東，是明智的決策嗎？當年蘇貞昌拍板「左營案」，必然也知道這樣的計畫難謂理直氣壯，但他基於身為屏東人的私心，非要將高鐵送進自己的家鄉；因此選擇了路線較短、經費較少的「左營案」，目的是為平息外界議論。

如今卓揆推翻蘇揆決策，經費卻已暴增為1275億元(約38.9億美元)；當卓榮泰笑呵呵宣布新方案時，他覺得自己在造福誰？原本的「左營案」路線較短，沿線人口稀疏，土地較易徵收；卻經過敏感的石化工業廠區，連日本專家顧問都覺得棘手。如今的「高雄案」，高鐵路線根本與台鐵並排行駛，卻要花費1000多億元(約30.52億美元)，僅節省13分鐘，只為運送3、4000名旅客，究竟意義何在？5年前的民調，許多屏東居民就表示他們需要的是台鐵加開班次，而不是每小時才12班的高鐵。這些基層意見，從未被政府聽見過。

高鐵南延，是林佳龍2019年在交通部長任內提出來的主張。當時他提出「西部高鐵、東部快鐵」的大藍圖，將台灣串聯成6小時的生活圈，民眾可在6小時完成環島。林佳龍早就不在其位，但他留下的偉大「夢想」，卻還讓後人苦苦追求。然而，政府的建設規劃若充滿「紙上夢想」，卻缺乏執行能力，又不聽專業意見，高鐵南延5年期待只換得一場空，那麼「6小時鐵路環島」的大夢，又要到何年何月才能成真？

在「西部高鐵」撞牆之際，民進黨可曾想到它信誓旦旦的「東部快鐵」願景，如今實現了幾分？近年東部鐵路多災多難，除普悠瑪、太魯閣號出軌，火車時因地震、落石中斷，後山居民經常有家歸不得。最讓人難以釋懷的是，東部鐵路的「雙軌化」進度牛步，從花蓮到知本的162公里路程，迄今仍有高達7成只能「單軌」通車；每逢兩列火車相會，就有1列必須停車等待。根據賴政府的計畫，花東的「雙軌化」要等到2034年才會完成。拜託，那已是10年以後的事了！

換言之，高鐵南延的5年等待迄今一場空，而東部台鐵的「雙軌化」10年後能否完成，仍然變數甚多。賴政府為了抓住屏東選票，汲汲於高鐵南延大計，一砸上千億元毫不眨眼；但面對花東的數10萬民眾，卻任由他們活在單軌時代而無動於衷，這不是雙標是什麼？

高鐵左營站南延案5年白忙，至於雀屏中選的高雄火車站，則因地下化漫長的施工黑暗期而商圈變得慘淡，這都是民進黨執行能力荏弱所致。空有燦爛的建設夢想，卻不知如何務實推進，最後只是夢想成泡影，民眾再次失望。試想，高雄站商圈又要再次面對高鐵施工黑暗期，商家如何承受？誰有另一個20年可以等待？

當年蘇揆拍板左營案，主要是為了2020年的大選造勢，兼收打擊韓國瑜之功。如今卓榮泰打出「高雄案」牌，也只是在為兩年後的地方選舉創造聲勢，確保南台灣仍是綠色執政。問題是，這種充滿私心又短視傲慢的決策手法，究竟誰能受益？

卓榮泰 台鐵 民進黨

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