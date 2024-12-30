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柯文哲為何還是交保？ 法官：「橘子」未到案不是羈押理由

記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲29日重開羈押庭。(記者侯永全／攝影)
民眾黨主席柯文哲29日重開羈押庭。(記者侯永全／攝影)

台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城等案本月26日起訴，柯獲3000萬元(台幣，下同，約90萬美元)交保，檢方提抗告獲撤銷發回，柯仍獲7000萬元交保。合議庭認為，檢察官主張柯有「實質影響力」、其隨行秘書「橘子」許芷瑜未到案，都非羈押理由，准柯交保。

合議庭指出，柯文哲與共犯4人均涉犯貪汙等重罪，且犯罪嫌疑均重大，同有逃亡與勾串滅證之虞，但全案經檢方起訴、蒐證，關鍵人物柯的隨行秘書「橘子」許芷瑜未到案，應由檢方傳喚許女到案查明所涉案情，並非繼續羈押柯文哲。

其次，檢方主張柯文哲對同案被告、證人具有「實質影響力」，若交保恐會有改變證詞的風 險，但是，柯已表明將盡快辭任民眾黨黨主席，接觸同案被告、證人的疑慮將降低，另柯文哲與妻子陳佩琪也不因共同生活就必然有勾串之虞。

合議庭甚至認為，如果依檢察官主張柯會把「實質影響力」的效果貫徹到底，則日後如有政府官員涉案，就要一律要羈押。

合議庭認為，本案柯文哲等4名被告除維持前次交保附加「除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告 、證人」條件，並限制住居與限制出境、出海，再附加佩戴科技監控設備防逃，即符合比例原則，都無繼續羈押的必要。

至於檢察官主張威京集團主席沈慶京將責任推給已過世者的「幽靈抗辯」、台北市議員應曉薇無法解釋可疑金流 、柯文哲前市長辦公室主任李文宗的辯解不合乎法令，都有待日後審理查明，屬於證據取捨的性質，並不構成非押不可的理由。

裁定書說，有關應曉薇疑似持有雙護照，經外交部外照資料系統查詢後，確認2005年時應曉薇持有1本加拿大籍護照，不過，應女後續已出具放棄加拿大國籍證明，經查詢後，也未發現應女有持有其他外照出入境的資料，應女涉案部分目前已有明確金流作為證據，雖然她有勾串滅證之虞，但無羈押之必要。

柯文哲 民眾黨 護照

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