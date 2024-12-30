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高鐵改採高雄案 藍委批坐實綠為「卡韓」空轉5年

記者王千豪、黃婉婷、鄭媁╱台北30日電
高鐵南延屏東採「高雄方案」，高雄車站將成為高雄第二座高鐵站。(記者劉學聖／攝影)
高鐵南延屏東採「高雄方案」，高雄車站將成為高雄第二座高鐵站。(記者劉學聖／攝影)

行政院長卓榮泰推翻高鐵南延屏東「左營案」，前天宣布採「高雄案」，恰與立法院長韓國瑜任高雄市長時主張一樣。國民黨立委陳菁徽昨批民進黨政治掛帥，當初硬幹通過左營案，忽視高雄民意，也坐實「卡韓」。

民進黨立委賴瑞隆則說，2010年國民黨籍交通部長毛治國認為延伸到高屏沒經濟效益，未支持高雄方案，導致只有左營方案。

陳菁徽說，高鐵南延計畫明明可以很明快地決策，偏偏民進黨用政治討論民生議題已不是第一次，只要遇到國民黨就反對到底；2019年韓國瑜當高雄市長任內，積極爭取高鐵南延的高雄案，不斷反映民意，結果民進黨政府就是要硬幹通過左營案，完全忽視高雄民意，等於浪費高雄人民五年多等待。

陳菁徽認為，高雄車站方案行經左營、鼓山、三民、苓雅等人口密集區，透過中心區持續推動的捷運及輕軌路網、高雄車站客運及公車轉運站計畫，可有效發揮高鐵延伸效益；而當時通過的左營案，無異讓乘客搭高鐵「倒退魯」再延伸到屏東，不利於高雄發展。

她感嘆，民進黨就是政治掛帥，忽視高雄民意聲音，讓延宕多年的高鐵南延拖延至今才終於確定，不僅坐實民進黨政府卡韓，更是「卡高雄發展」的罪魁禍首。她呼籲高雄市民進黨籍立委與官員，一定要傾聽民意，勿將政治凌駕民意之上。

國民黨立委賴士葆也說，當初韓國瑜就主張應經過高雄站，但被時任行政院長蘇貞昌以奇怪理由否決，改採經左營站；但經過這幾年折騰，又回到高雄站，可見民進黨對公共政策的決定完全是政治考量，說明民進黨無時無刻都在搞政治，為了下一次的選戰著想。

對於卓榮泰推翻1月由蘇貞昌核定的左營案，國民黨立委李彥秀說，翻案是招險棋，除專業考量外，政治效應的後座力恐是民進黨「茶壺裡的風暴」。不僅是前後任院長對重大建設看法歧異，更是現任院長推翻資政重大政策，中間賴系與英系角力，恐也會引發更多聯想。

賴瑞隆則說，高雄案能分散人潮，避免左營負荷過大，支持行政院改正錯誤決策，對高雄或台灣來說，都是歷史上重要且正確的決定。

民進黨 國民黨 韓國瑜

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