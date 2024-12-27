柯獲交保更新臉書 斥檢羅織罪名 小草喊謝謝法官

民眾黨 主席柯文哲 涉京華城、政治獻金等案，北檢於昨日依收賄、圖利、公益侵占、背信罪等4罪起訴，向法院求處28年徒刑，27日凌晨裁定3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。被羈押113天的柯文哲交保確定後，凌晨透過臉書 發長文聲明，痛批檢方偵察期間違法濫權提訊、羅織巨大罪名。

柯文哲在等候交保期間再更新臉書，捍衛自己的清白，強調威京集團7員捐的210萬是「合法政治獻金」，但檢方將威京集團主席沈慶京某個時間提領的現金，湊出接近1500的數字，指控成行賄，柯文哲也強調，在檢方的起訴書裡，也證明橘子根本不是什麼大帳房。

柯文哲在臉書指控，檢方用蒼白無力的證據羅織巨大罪名，查了四個月，問了80位以上的證人，編派故事。最後法官請問檢察官，還要查多久，才能讓案情晦暗不明程度降低？檢察官的回答竟是：再交叉詰問完所有證人，那恐怕還要一年！

柯文哲更直視檢察官，堅定地說：他從未如起訴書所言，有指示任何祕書去施加壓力、且如有這個祕書，檢方為何沒有任何人證？但種種對柯文哲有利的證據，檢察官都拒不採用。

台北地院今天凌晨裁定前台北市長柯文哲3000萬元交保，現場數百名民眾聽到柯文哲可交保訊息瞬間，全場爆出歡呼聲，並高喊「法官謝謝你」，隨後在民眾黨多名民代輪番發表感言。

黃國昌表示，但整個過程和程序中可看到，柯文哲所受到的委屈和檢察官試圖羅織罪名，但每個關心柯文哲和第三勢力者，從來都沒有放棄過。

據了解，柯文哲26日被依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，他在下午也曾更新臉書，批評政治追殺、司法不公、濫權起訴、毛骨悚然。

柯文哲臉書強調，司法公正，不是柯文哲一個人的事，也不是民眾黨的事，是攸關全體台灣人的大事。懇請各位對台灣司法還存有一縷希望、不願司法沉淪敗壞的朋友，共同關注這場記者會，把台灣司法現況分享到全世界。