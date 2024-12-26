柯文哲羈押禁見臉書首度更新 批評「政治追殺、司法不公」

台灣民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)

民眾黨 主席柯文哲 涉入京華城弊案，台北地檢署今天(26日)依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。柯文哲遭羈押禁見4個多月後，柯文哲臉書 今天下午再度更新，批評政治追殺、司法不公、濫權起訴、毛骨悚然。

柯文哲臉書指出，北檢終於偵結起訴，柯文哲遭求處28年6個月重刑。我們曾以為，柯文哲主席遭羈押長達四個月，配合檢調辦案，在檢調上窮碧落下黃泉、鋪天蓋地輪番審訊下，北檢應該能提出具有基礎事實的證據，供全台大眾檢視，以證明他們沒有政治迫害、沒有押人取供。

柯文哲臉書質疑，收賄沒證據、沒金流，只有各種編派故事、羅織罪名、證據拼湊如補丁、破綻百出。北檢稱，210萬元(台幣，下同，約6.4萬美元)的合法政治獻金，就是給柯文哲的賄款；北檢說，柯文哲出席公開動土典禮，證明有意圖利京華城。北檢說，沈慶京前前後後領了1600萬，就是給了柯文哲1500，但除了數字相近，錢由誰給？怎麼給？在哪裡給？全都沒有交代，北檢的起訴書只能寫得出「某時地」。

柯文哲臉書批評，這就是辦案四個月的偵查結果？我們完全無法接受如此粗糙的司法品質，民主台灣的人民，更絕對無法容忍押人取供、台灣民眾黨要求揭開司法黑幕，沒有證據就放人。

今天下午北院將公開抽籤決定承審法官，茲事體大，民眾黨主張審理過程應全程公開。同時，民眾黨也將召開國際記者會、不能放任司法迫害人權。

柯文哲臉書強調，司法公正，不是柯文哲一個人的事，也不是民眾黨的事，是攸關全體台灣人的大事。懇請各位對台灣司法還存有一縷希望、不願司法沉淪敗壞的朋友，共同關注這場記者會，把台灣司法現況分享到全世界。