我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

丟筆還拔掉主管 起訴書揭露柯文哲建構北巿府成一言堂

記者蕭雅娟／台北26日電
關於京華城容積率爭議，檢方在起訴書指出，柯文哲明知京華城容積率爭議，但為了協助沈慶京，於是建構一個能貫徹自己意志、一言堂的台北市政府。（本報資料照片）
關於京華城容積率爭議，檢方在起訴書指出，柯文哲明知京華城容積率爭議，但為了協助沈慶京，於是建構一個能貫徹自己意志、一言堂的台北市政府。（本報資料照片）

台北地檢署今天針對京華城等弊案，起訴台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，其中關於京華城容積率爭議，檢方在起訴書指出，柯文哲明知京華城容積率爭議，但為了協助沈慶京，於是建構一個能貫徹自己意志、一言堂的台北市政府，包括直指前市府秘書長蘇麗瓊「不是我們的人，終究會出事！」甚至都發局某科長因忤逆他，還大發雷霆要時任都發局長黃景茂將該主管拔掉，還丟筆離去，當天黃就把該科長調任非主管職務。

起訴書指出，柯文哲首任市長任內，就知道沈慶京主張京華城永久享有120，284.39平方公尺樓地板面積之訴求無據，但到2018年間，柯文哲因欲競選連任台北市市長，經其親信友人建議破除反商形象，例如范姓友人於2018年4月8日與柯文哲見面時獻策：「銘記自己優弱點尤其目前點主要有三點，大巨蛋、敬老金及反商。反商部分，可以多跟科技業，年輕新創業，電信及金融服務業多連結，改善反商形象。營建業私下可保持良好關係，公開則不宜」。

柯文哲因此積極與財團互動並尋求支持，其於2018年11月12日下午4時30分許，在北市府11樓市長室，舆沈慶京親自碰面，並由蔡璧如交代李文宗陪同；接續於2018年12月19日，在台北市舉辦台北上海城市論壇時，安排沈慶京、力晶集團董事長黃崇仁、信義房屋仲介股份有限公司董事長周俊吉、時任東森整合行銷股份有限公司執行董事邱佩琳等人列席主桌。

起訴書指出，柯文哲於首任市長開始培植親信助手，2018年5月間，任命李文宗為北市府顧問，對2017年底離職之北市府秘書長蘇麗瓊評價為「不是我們的人，終究會出事」，2018年11月間確定連任後，對堅持依法行政之林欽榮、林洲民有所不滿，認與其用人原則：「好人，能人，自己人」相悖，決定將副市長更换為聽從其令之彭振聲，並與親信李文宗、蔡璧如於2018年12月12日一同面試黃景茂，繼而任命彭振聲為台北市副市長、黃景茂為北市府都發局局長。

為貫徹其首長意志，柯文哲曾於2019年底因其他市政不滿都發局建築管理科林姓科長違逆其意，當場大發雷霆令由黃景茂將林調職並丟筆離去，黃景茂則順從柯文哲命令並承其意，當日中午即將林自原任建築管理科科長調降為非主管職，柯文哲即以類此方法，使北市府成為市長決定之一言堂。

起訴指出，柯文哲雖明知北市府都發局對本案土地容積率依法認定為560%，然因舆沈慶京密切交往並接受其訴求與賄賂，決意利用市長權力護航本案土地取得不法容積，嗣柯文哲因其所認「林欽榮、林洲民·····根本不算是我的人」，雙林去職後，由「自己人」之彭振聲、黃景茂上任後，就展開京華城容積率的圖利行為。

柯文哲 民眾黨

上一則

柯文哲遭求刑28.5年引國際關注 路透：前台北市長被控收賄

下一則

選在鄭捷10周年犯案…中捷隨機砍人 殺人未遂判10年

延伸閱讀

柯文哲遭求刑28.5年引國際關注 路透：前台北市長被控收賄

柯文哲遭求刑28.5年引國際關注 路透：前台北市長被控收賄
柯文哲起訴衝擊民眾黨2026 雙黃當母雞基層憂毀譽參半

柯文哲起訴衝擊民眾黨2026 雙黃當母雞基層憂毀譽參半
跌落神壇...柯文哲10年起落 一人政黨何去何從？

跌落神壇...柯文哲10年起落 一人政黨何去何從？
國民黨：藍白合以政策導向 柯文哲被起訴只會更緊密

國民黨：藍白合以政策導向 柯文哲被起訴只會更緊密

熱門新聞

長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥