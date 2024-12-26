丟筆還拔掉主管 起訴書揭露柯文哲建構北巿府成一言堂

關於京華城容積率爭議，檢方在起訴書指出，柯文哲明知京華城容積率爭議，但為了協助沈慶京，於是建構一個能貫徹自己意志、一言堂的台北市政府。（本報資料照片）

台北地檢署今天針對京華城等弊案，起訴台北市前市長、民眾黨 主席柯文哲 ，其中關於京華城容積率爭議，檢方在起訴書指出，柯文哲明知京華城容積率爭議，但為了協助沈慶京，於是建構一個能貫徹自己意志、一言堂的台北市政府，包括直指前市府秘書長蘇麗瓊「不是我們的人，終究會出事！」甚至都發局某科長因忤逆他，還大發雷霆要時任都發局長黃景茂將該主管拔掉，還丟筆離去，當天黃就把該科長調任非主管職務。

起訴書指出，柯文哲首任市長任內，就知道沈慶京主張京華城永久享有120，284.39平方公尺樓地板面積之訴求無據，但到2018年間，柯文哲因欲競選連任台北市市長，經其親信友人建議破除反商形象，例如范姓友人於2018年4月8日與柯文哲見面時獻策：「銘記自己優弱點尤其目前點主要有三點，大巨蛋、敬老金及反商。反商部分，可以多跟科技業，年輕新創業，電信及金融服務業多連結，改善反商形象。營建業私下可保持良好關係，公開則不宜」。

柯文哲因此積極與財團互動並尋求支持，其於2018年11月12日下午4時30分許，在北市府11樓市長室，舆沈慶京親自碰面，並由蔡璧如交代李文宗陪同；接續於2018年12月19日，在台北市舉辦台北上海城市論壇時，安排沈慶京、力晶集團董事長黃崇仁、信義房屋仲介股份有限公司董事長周俊吉、時任東森整合行銷股份有限公司執行董事邱佩琳等人列席主桌。

起訴書指出，柯文哲於首任市長開始培植親信助手，2018年5月間，任命李文宗為北市府顧問，對2017年底離職之北市府秘書長蘇麗瓊評價為「不是我們的人，終究會出事」，2018年11月間確定連任後，對堅持依法行政之林欽榮、林洲民有所不滿，認與其用人原則：「好人，能人，自己人」相悖，決定將副市長更换為聽從其令之彭振聲，並與親信李文宗、蔡璧如於2018年12月12日一同面試黃景茂，繼而任命彭振聲為台北市副市長、黃景茂為北市府都發局局長。

為貫徹其首長意志，柯文哲曾於2019年底因其他市政不滿都發局建築管理科林姓科長違逆其意，當場大發雷霆令由黃景茂將林調職並丟筆離去，黃景茂則順從柯文哲命令並承其意，當日中午即將林自原任建築管理科科長調降為非主管職，柯文哲即以類此方法，使北市府成為市長決定之一言堂。

起訴指出，柯文哲雖明知北市府都發局對本案土地容積率依法認定為560%，然因舆沈慶京密切交往並接受其訴求與賄賂，決意利用市長權力護航本案土地取得不法容積，嗣柯文哲因其所認「林欽榮、林洲民·····根本不算是我的人」，雙林去職後，由「自己人」之彭振聲、黃景茂上任後，就展開京華城容積率的圖利行為。