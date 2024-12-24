我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

關稅戰帶來不確定 美12月消費者信心大幅下滑

今年稅收超徵5000億 藍：民進黨少貪一點 把錢分給地方

台灣新聞組／台北24日電
國民黨立院黨團書記長林思銘（左二）及立委張嘉郡（右二）23日舉行記者會，重申財劃法修正讓全民受惠，並批評民進黨雙標。(記者曾原信／攝影)
國民黨立院黨團書記長林思銘（左二）及立委張嘉郡（右二）23日舉行記者會，重申財劃法修正讓全民受惠，並批評民進黨雙標。(記者曾原信／攝影)

「財政收支劃分法」等三大修法餘波盪漾，行政院昨大動作舉行記者會指明年度中央政府總預算首當其衝，甚至需要重新編列。國民黨立院黨團書記長林思銘表示，今年稅收超徵上看5000億元(台幣，下同，約153億550萬美元)，3000多億元只是九牛一毛，「如果民進黨少貪一點，把錢分給地方政府，人民生活可以過得更好一點」。民眾黨立院黨團副總召吳春城也說，政院講的都是政治語言，沒有看到專業語言。

國民黨立委賴士葆指出，現在中央給地方的除了統籌稅款還有一般補助款及計畫補助款，占比也滿多的，中央政府根本不需要重編總預算，只要減少補助款就可以了；換言之，行政院只需要在補助款裡面減少3700多億，一切就能迎刃而解，如果補助款不夠，再辦追加預算即可。

林思銘強調，近幾年中央政府稅收超徵情形嚴重，近3年超徵1.34兆元，顯示中央政府財政規畫長期「嚴重失靈」，財政部預估完全失準；中央政府不是沒錢，而是不會「管錢、理錢」，既然民進黨不懂如何分配與善用稅收，那就讓國民黨來修法、來分配，國民黨理財比民進黨強太多了，「不會做就下台，換國民黨來做」。

對於主計長陳淑姿稱可能減列國防、社福等預算，國民黨立委王鴻薇說，人民眼睛是雪亮的，這幾年中央財政紀律渙散、政府經費更是弊端叢生，不是酬庸就是拿來收買特地媒體與團體，修法本就是大勢所趨，憑什麼要拿人命跟社會福利來威脅人民？

昨天政院記者會，財政部長莊翠雲透露未提院版草案原因，指已將建議分配指標從80多個收斂到僅3個須協商，但權重分配待討論，當時有向立院表達「努力中」。

至於府院如何因應，行政院發言人李慧芝強調，因應措施評估中，會以合法、民主、合乎憲政的程序提出救濟。

國民黨智庫教文組召集人陳學聖則表示，修財劃法本就是難中之難，黨主席朱立倫成功喚起藍營縣市長與立委強力支持通過很不簡單，值得掌聲。

國民黨 預算 民進黨

上一則

新聞評論／談財劃法 張善政、卓榮泰 一開口格局高下立判

下一則

新聞眼／公民運動淪側翼 青鳥行動已變質

延伸閱讀

藍擬全面封殺大法官人事案 綠拉攏白至少放行2人

藍擬全面封殺大法官人事案 綠拉攏白至少放行2人
綠擋三法剩1招？周二大法官人事案是關鍵 最嚴重恐國會改選

綠擋三法剩1招？周二大法官人事案是關鍵 最嚴重恐國會改選
綠委鼓動青鳥衝進立院 韓國瑜遭潑水、撲倒

綠委鼓動青鳥衝進立院 韓國瑜遭潑水、撲倒
傳政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」幽會女下屬

傳政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」幽會女下屬

熱門新聞

長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
「黑白大廚」金度潤製作350份山野菜便當。(記者沈昱嘉／攝影)

「黑白大廚」大咖主廚 親口證實將到台灣開麵店

2024-12-22 16:16
立法院今天針對考試院人事同意權進行投票，民眾黨立委黃珊珊上午在投票時卻在柯麗鈴同意、不同意欄位都蓋了章。黃珊珊（中）下午在開完黨團會議後，一語不發的走回到立委辦公室，事後在臉書為此致歉，並承諾往後會更加小心。（記者曾學仁／攝影）

故意或過失？黃珊珊未依照決議蓋廢票 她酸：心知肚明

2024-12-17 12:04
女學生發現迷猴靠近一臉驚恐。記者郭韋綺／翻攝

台灣這大學「猴同學」闖教室上微積分 女生驚恐對望

2024-12-16 14:17

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌