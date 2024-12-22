民眾黨全力慰留柯文哲 蔡壁如喊：永遠的榮譽主席
台北地方法院前天裁准民眾黨主席柯文哲遞交辭職聲明給黨秘書長周榆修，民眾黨緊急應變小組昨天表示，目前為止未收到請辭書，柯文哲就是黨主席，柯文哲的存在對民眾黨是應該，也是必須的。民眾黨立院黨團總召黃國昌呼籲，賴清德總統早日停止押人取供，「早一天把阿北還給大家」。
本報系聯合報報導，民眾黨中央緊急應變小組昨天下午開會討論對策，會後由緊急應變小組共同召集人林富男、李偉華、黃國昌及周榆修出面說明。林富男指出，昨天緊急會議作出兩點決議，首先呼籲檢察官維持司法正義，還柯文哲清白，也請民眾相信柯文哲沒有收錢，是清白的。
民眾黨人士表示，不論日後是否收到柯文哲請辭書，黨內傾向全力慰留柯文哲，一方面穩住小草們信心，也避免被解讀切割柯文哲；另一方面，若同意柯文哲請辭，立即要面臨推派代理黨主席的問題，派系鬥爭問題檯面化，恐怕讓民眾黨分崩離析，因此，柯文哲續任黨主席，待明年一月中央委員改選後，再來討論代理黨主席問題，時機點較合適。
另據台北中國時報報導，與會人士轉述，會上一致決議全力慰留柯文哲。前立委、台中市市政顧問蔡壁如則表示，尊重柯主席決定，期待民眾黨走向集體領導；至於有人提議另設榮譽主席，蔡壁如說，柯文哲是民眾黨的精神領袖，當然是民眾黨永遠的榮譽主席。
挺柯的精神科醫師沈政男在個人臉書發文「柯文哲可當榮譽黨主席」並且分析，柯辭黨主席是因為他知道被起訴後，還是會被法院收押，不希望影響民眾黨黨務運作，於是提出辭呈。沈政男建議民眾黨另外設榮譽黨主席位置，讓柯繼續擔任精神領袖，但實際權力暫時交給新人，黨務也能回歸原本的體制。
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