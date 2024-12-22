民眾黨全力慰留柯文哲 蔡壁如喊：永遠的榮譽主席

針對民眾黨主席柯文哲透過聲明遞交請辭書，民眾黨中央緊急應變小組開會討論，會後秘書長周榆修（前左一）、中央委員林富男（左二）、立委黃國昌（左三）等人説明。周榆修說，到目前都沒有收到任何主席辭職書信。（記者曾吉松／攝影）

台北地方法院前天裁准民眾黨主席柯文哲 遞交辭職聲明給黨秘書長周榆修，民眾黨緊急應變小組昨天表示，目前為止未收到請辭書，柯文哲就是黨主席，柯文哲的存在對民眾黨是應該，也是必須的。民眾黨立院黨團總召黃國昌呼籲，賴清德 總統早日停止押人取供，「早一天把阿北還給大家」。

本報系聯合報報導，民眾黨中央緊急應變小組昨天下午開會討論對策，會後由緊急應變小組共同召集人林富男、李偉華、黃國昌及周榆修出面說明。林富男指出，昨天緊急會議作出兩點決議，首先呼籲檢察官維持司法正義，還柯文哲清白，也請民眾相信柯文哲沒有收錢，是清白的。

民眾黨人士表示，不論日後是否收到柯文哲請辭書，黨內傾向全力慰留柯文哲，一方面穩住小草們信心，也避免被解讀切割柯文哲；另一方面，若同意柯文哲請辭，立即要面臨推派代理黨主席的問題，派系鬥爭問題檯面化，恐怕讓民眾黨分崩離析，因此，柯文哲續任黨主席，待明年一月中央委員改選後，再來討論代理黨主席問題，時機點較合適。

另據台北中國時報報導，與會人士轉述，會上一致決議全力慰留柯文哲。前立委、台中市市政顧問蔡壁如則表示，尊重柯主席決定，期待民眾黨走向集體領導；至於有人提議另設榮譽主席，蔡壁如說，柯文哲是民眾黨的精神領袖，當然是民眾黨永遠的榮譽主席。

挺柯的精神科醫師沈政男在個人臉書 發文「柯文哲可當榮譽黨主席」並且分析，柯辭黨主席是因為他知道被起訴後，還是會被法院收押，不希望影響民眾黨黨務運作，於是提出辭呈。沈政男建議民眾黨另外設榮譽黨主席位置，讓柯繼續擔任精神領袖，但實際權力暫時交給新人，黨務也能回歸原本的體制。