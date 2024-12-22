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新聞評論╱挾青鳥、鬥雞會、內鬥部…賴政府鬥倒民主

聯合報社論
立法院會20日審議財劃法等修正草案，場外青鳥攀著最外層鐵馬護欄，不僅推倒，還企圖想突破第二層鐵馬護欄。（本報資料照片）
立法院會20日審議財劃法等修正草案，場外青鳥攀著最外層鐵馬護欄，不僅推倒，還企圖想突破第二層鐵馬護欄。（本報資料照片）

在青鳥圍攻與朝野亂鬥中，立法院三讀通過《選罷法》、《憲法訴訟法》和《財政收支劃分法》修正案。在一整天的圍攻與亂鬥中，最讓人心驚的，不是綠委夜襲破窗占領議場，也不是藍綠立委激烈肢體衝突，更不是立法院長韓國瑜被人撲倒四腳朝天，而是賴清德總統鼓動青鳥抗爭，行政院長卓榮泰感佩街頭暴力，綠委更要引導群眾衝進立院占領議場。民進黨渴羨南韓戒嚴，並以暴力摧毀國會的意圖，已經不再遮掩。

2024年度代表字前三名：貪、鬥、騙。官員貪之無厭讓大家看得目瞪口呆；政黨鬥之凶狠讓大家心驚肉跳；詐團騙之猖獗讓大家深惡痛絕。而眼前執政黨破壞議場、阻撓議事，挾青鳥圍攻立院，意欲暴力癱瘓國會，摧毀監督制衡的憲政功能，就把「鬥」字演繹得淋漓盡致。

事實上，3大法案的修正，就是賴政府「鬥」字當頭所引起。如果不是賴清德不甘少數執政，強力打壓在野，大法官又仰體聖意，沒收國會改革，藍白怎會修正《憲法訴訟法》，提高釋憲門檻，嚴謹釋憲程序？如果不是民進黨選輸翻桌不認，以浮濫連署鼓動報復性的大罷免潮，藍白怎會修正《選罷法》，加嚴連署查證？如果不是中央集權集錢，資源分藍綠，建設卡地方，有錢養黨媒，沒錢顧百姓，藍白怎會修正《財政收支劃分法》，拿回本屬地方的財源？

最可怕的是，青鳥圍攻國會，除有賴清德的號召、卓榮泰的感佩外，民進黨立院黨團總召柯建銘更證實，原本規畫要讓青鳥衝進立院占領議場，讓所有議事都不能做，只要撐過一個月，國民黨就不能遂行修法。事實上，這不單純想要複製太陽花運動，也不只是仿效南韓總統尹錫悅的戒嚴，在心態上可能更像希特勒的放火燒國會。

荒謬的是，賴政府想毀滅國會民主的說辭，竟然是國民黨、民眾黨接受中國意旨，意圖修法摧毀台灣民主和台灣價值，讓民進黨無法執政。隨手扣紅帽，賴政府從內政到兩岸，無不是一個「鬥」字。

例如陸委會機關算盡干擾雙城論壇登場，設路障、套小鞋，但這兩岸僅存的官方對話平台總算平穩「負重前行」。而海基會秘書長羅文嘉竟頻攻蔣萬安，要求代救在大陸遭押的一貫道信徒和八旗文化總編輯富察，難怪被批「史上最廢海基會」。羅文嘉把海基會變「鬥雞會」，製造兩岸交流障礙，根本是故意找政治議題操作鬥爭，其心可誅。

又如內政部最近對具陸配身分的前南投縣議員史雪燕祭出解職令，但史雪燕早在前年就卸任，根本無職可解。內政部目的是阻擋另一陸配李貞秀可能遞補民眾黨立委，而把自己化身為「內鬥部」。問題是，依據憲法與兩岸條例，兩岸非兩國，大陸也未將台灣視為外國，因此陸配根本無「外國籍」可以放棄。內政部一紙解職令就要剝奪大陸新住民參政權，讓爭議上升到憲法層次，最後將釋憲解決。但內政部為了一時政治鬥爭，可能開啟賴政府尋求法理台獨之路，勢將嚴重衝擊兩岸關係。

民進黨當家鬧事，鬥倒民主，不僅對內鼓動暴力，也在兩岸製造對立。賴政府舉著民主踐踏民主，喊著憲政破壞憲政。賴清德最近還對中共喊話說「舉拳頭不如張開雙手」，但賴政府不但對在野黨飽以老拳，在政策作為上也仍奉「抗中」牌為圭臬，甚至為了內部政黨鬥爭，不惜拿國民權益和憲法法理來祭旗，更以製造朝野衝突、刺激兩岸對立做為綠營政治資本。這麼好鬥的民進黨，還會以人民權益為念嗎？（轉載自聯合報社論）

民進黨 賴清德 內政部

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