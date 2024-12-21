反擊民進黨 柯志恩：怎不問政院為何不提財劃法版本

國民黨立委柯志恩。（本報資料照片）

立法院會昨日挑燈夜戰，財劃法修正案三讀通過，國民黨 立委柯志恩屢遭綠委登記發言攻擊。柯志恩今日表示，財劃法三讀，高雄分配款達676億台幣（約20.7億美元），綠委批評前先問行政院為何不提版本。

柯志恩說，昨天的財劃法三讀前，民進黨 委員的發言，對於國民黨及她有諸多批評，怪國民黨的財劃法版本，漠視高雄意見，怪她不照顧高雄。

柯志恩表示，11月8日她在國民黨高雄市黨部召開的財劃法記者會，一開始她就說，國民黨送出財政委員會的版本，不是最終版本，也呼籲民進黨共同把餅做大，提出自己的黨團版本，也呼籲行政院提出院版，在法案冷凍期一個月的時間裡，朝野可以坐下來好好協商，但很可惜在法案冷凍期這段時間，儘管立法院長韓國瑜與國民黨籍財政委員會召委陳玉珍，多次邀請民進黨立院黨團針對財劃法法案做朝野協商，但民進黨團始終不肯與在野黨坐下來好好談，行政院也從來沒有提過院版對案。

柯志恩指出，民進黨團抨擊國民黨財劃法修法草案僅用「三分鐘強行通過」，但財劃法在財政委員會已經有非常多次討論的機會，民進黨委員卻不斷透過程序發言，不好好討論實質內容，而是不斷浪費時間。

柯志恩反批，民進黨在高雄有八席區域立委，如果真的認為國民黨版的財劃法對高雄人不公平，請問為什麼除了民進黨立委賴瑞隆有提出僅將空汙納入分配標準的版本外，直到此時此刻，所有高雄市民，都不曾看過一個完整納入空汙、土地面積、人口等，所有民進黨主張，應該納入財劃法修法討論，專屬民進黨的版本，為什麼民進黨團都不做，現在卻在罵她？

柯志恩更提到，國民黨所提版本承受來自各方壓力，每個縣市都有各自的訴求，且就算是國民黨版，也一定會有藍營執政的縣市覺得自己還能拿得更多，拿得更好，請問民進黨內部有做過這樣的討論嗎？在高雄的民進黨八名委員們，敢向黨內的其他委員們說，高雄就是要最多預算，如果沒有超越雙北，就是不照顧高雄，欺騙高雄人嗎？

柯志恩強調，她很負責的跟高雄市民報告，國民黨修財劃法，不是如民進黨聲稱的，是要從中央搬錢，而是真真切切希望地方手上能夠多有財源，好好為百姓做事。她記得賴清德 總統在當選第一屆縣市合併的台南市長時，曾說過現行的財劃法制度，讓他巧婦難為無米之炊，相信這是很多縣市首長遇到的問題，因此國民黨負起責任，將25年未修的財劃法，通過國會完整的民主程序，完成三讀，「沒想到過去大聲疾呼要修財劃法的民進黨，現在不但沒與我們同行，反而回過頭來指責我們，真的令人遺憾。」