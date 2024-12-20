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砸碎民主…綠委砸窗破門占立院主席台 民眾黨要賴清德道歉

記者林銘翰／台北20日電
民進黨立委20日發動突襲，立委邱議瑩等人從立法院議場側門破窗而入，摸黑闖入議場內。(記者張曼蘋／攝影)
民進黨立委20日發動突襲，立委邱議瑩等人從立法院議場側門破窗而入，摸黑闖入議場內。(記者張曼蘋／攝影)

立法院會今天預計處理3大法案，民進黨立委昨天晚間展開突襲，破壞議場大門占據主席台，台灣民眾黨表示，他們不只打破立法院的玻璃窗，更砸碎民主前輩爭取而來的民主珍寶，民進黨團的所作所為毫無正當性，賴清德總統應該為此鄭重反省道歉。

立法院會期即將進入倒數，國民黨團力拚3大法案完成三讀，包括公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法及財政收支劃分法修正草案，前天開始輪流在議場大門排班，確保今天的院會能夠順利進行。不過，民進黨團昨天晚間破壞側門玻璃，陸續進入議場集結占據主席台。

民眾黨深夜發表聲明表示，民進黨團破壞議事殿堂門窗，阻礙立法院正當運作，就在冬至前的冷冽黑夜，民進黨立委不只打破立法院的玻璃窗，更砸碎台灣不知道多少民主前輩，花了數十年捍衛、爭取而來的民主珍寶。

民眾黨指出，民進黨堂堂進入執政的第九個年頭，但是在民進黨主席賴清德的領導之下，民進黨立委無所不用其極地阻撓議事，透過司法黑箱、憲法法庭擊碎民主審議，更用言語與肢體暴力挑釁攻擊在野黨，「翻桌、造謠、扭曲、鬧事、批鬥。」

民眾黨說，民進黨正在示範假民主之名，行鬥爭之實；假台灣之名，行貪腐之實；假對抗威權，實向戒嚴致敬。民進黨的所作所為，毫無正當性。

民眾黨批評，民進黨正在踐踏民主，不願意進行任何理性的討論與協商，「民主程序的進行與價值，不應該只是迎合執政者的喜好、權勢、利益，而被恣意被竄改，那不叫民主、那叫恐怖極權。」

民眾黨指出，賴總統昨天才在臉書發文呼籲，「不分朝野、一致團結對外…一票一票選出的國會，要以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，來處理各項議事與法案」，結果民進黨立委立刻以暴力踐踏國會秩序，傷害台灣的民主法治，丟人現眼惡劣至極，相信這樣的「民主」，絕對不是台灣人引以為傲的國際品牌。

民眾黨表示，針對民進黨的種種暴力行徑，正告賴總統立刻制止黨籍立委與黨公職，就民進黨如此惡劣無當、無恥破壞民主行為，正式向全體國人致歉，也為其所帶領的政黨，不斷傷害台灣的國際形象，鄭重反省道歉。

立法院20日預計處理3大爭議法案，國民黨立委19日在議場前守夜，民進黨立委從一場...
立法院20日預計處理3大爭議法案，國民黨立委19日在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨立委陳玉珍（左三）、王鴻薇（左一）等聞訊趕來，遭到民進黨立委陳瑩（右二）等人阻擋。(記者潘俊宏／攝影)

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