我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

黑白集／看到媒體鏡頭就起乩 立院「綠寶」重現江湖

黑白集
民進黨立委王義川看到大批媒體鏡頭對準自己，就「起乩」。(記者曾原信／攝影)
民進黨立委王義川看到大批媒體鏡頭對準自己，就「起乩」。(記者曾原信／攝影)

藍軍立委發動突襲，將選罷法修正案送出內政委員會。綠營立委兩日後占領委員會主席台，阻止追認議事錄；青鳥桴鼓相應，號召人馬去國民黨部抗議。但一天下來，綠營的聲量冠軍卻是綠委王義川，他咆哮議事人員不給自己倒水，一路罵到院長韓國瑜「搞什麼東西」。不但被藍營譏為「巨嬰」，同志也知「霸凌」是敏感詞，沒人幫他辯護。

藍營「強迫取分」的作法確有可議，綠營顯希藉此重演服貿協議引發太陽花集結的戲碼。但王義川的驚天一鬧，絕對是對醞釀情緒澆冷水。民眾想起的恐非太陽花，而是上屆的「3Q哥」陳柏惟，以及更早的民進黨「三寶」林重謨、蔡啟芳、侯水盛。

陳柏惟的離譜發言引人側目，「三寶」則以江湖突梯本事博觀眾笑罵，在媒體效應上都有滾雪球的作用。當年三寶得知「受封」，非但不自慚，反而愈發變本加厲發揮「寶」的奇才。同樣的，王義川若非看到大批媒體鏡頭對準自己，大約也不會「起乩」那麼帶勁。

當年三寶在扁政府後期竄紅，接下來，便是民進黨的超級滑鐵盧。3Q哥一度是票房保證，但隨後的選舉，他所屬的台灣基進黨得票由3.15％跌至0.69％，徹底泡沫。

政治人物乃至政黨，要靠選民認同才能持久屹立。王義川若只想當網紅，還是繼續上電視比較快。(轉載自聯合報)

陳柏惟 民進黨 國民黨

上一則

教師嘆：鮮乳車到校 像發布防空警報 所有事都中斷

下一則

全聯倉儲大火 父子同喪火場 水電工班組5人全罹難

延伸閱讀

破窗闖議場「迫不得已」 綠委：國民黨要把國會香港化

破窗闖議場「迫不得已」 綠委：國民黨要把國會香港化
民進黨突襲摸黑占領立院議場 陳玉珍意圖衝入被攔下

民進黨突襲摸黑占領立院議場 陳玉珍意圖衝入被攔下
王義川立院宣誓就職 韓國瑜問：要開始酒測了嗎？

王義川立院宣誓就職 韓國瑜問：要開始酒測了嗎？
新聞評論╱洪申翰與王義川 民進黨給台灣社會的悶棍

新聞評論╱洪申翰與王義川 民進黨給台灣社會的悶棍

熱門新聞

薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
李敖長女李文。(本報資料照片)

李敖女兒投訴蔡英文「陽明山豪宅」違建 蔡辦：家人短期租用

2024-12-15 19:16

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事