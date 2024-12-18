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就安基金光去年就有「5000萬不符用途」 將追回3億

台灣新聞組／台北18日電
就安基金來源是雇主聘雇移工時繳交的就安費，用來促進本勞就業和福祉，卻被爆出濫用情事，審計部初步發現未符合基金用途有5000多萬台幣。(記者杜建重／攝影)
就安基金來源是雇主聘雇移工時繳交的就安費，用來促進本勞就業和福祉，卻被爆出濫用情事，審計部初步發現未符合基金用途有5000多萬台幣。(記者杜建重／攝影)

勞動部職場霸凌案燒出就業安定基金濫用爭議。審計長陳瑞敏昨表示，經查核，初步發現2023年度未符合基金用途的支出有5000多萬(台幣，下同)，將協助收回；近兩年，審計部也已針對就安基金違反規定的支出，收回3億多元。他允諾，查核期間從原本的三年擴大溯及五年。

就安基金近日陸續遭爆濫用，除被勞動部拿去舉辦性工法紀念音樂會，前部長許銘春還上台高歌，被外界批評猶如許銘春個人演唱會，還拍了許銘春個人沙龍照，甚至裝修勞動力發展署辦公室、買咖啡豆、清運垃圾等用途。

立法院會昨邀審計長陳瑞敏列席報告2023年度中央政府總決算審核報告案審核經過並備詢，在野聚焦就安基金淪為勞動部「小金庫」。國民黨立委廖先翔質疑審計部是否依法對不當支出剔除並追繳？陳瑞敏表示，經查發現就安基金連續三年虧了200億(約6.1億美元)，已要求勞動部好好檢討；近兩年審計部已針對勞動部就安基金違反規定的支出，收回3億多元。

另外，就安基金補助約100多家事業單位，這100多家卻連三年都違反勞動法令，也要求勞動部檢討。

陳瑞敏說，經同仁查核，2023年度也初步發現未符合基金用途有5000多萬，會幫忙收回，採購異常者會移送檢調，未盡職責的會移送監察院，如有明顯違背法令，審計部將追繳或剔除。至於追繳對象，須釐清責任，將請勞動部回應。

民眾黨立委林憶君說，執政黨濫用安定勞工的社福預算，變成政府官員辦音樂會、做大內宣、裝潢辦公室等不當使用，審計部是否有掌握就安基金近年媒宣費用、推展費預算支用情形？陳瑞敏說，媒宣費逐年增加，推展費去年也有1300多億，加起來媒體政策推展也有3億多元。

林憶君要求審計部好好把關，專案查核就安基金近五年支用，包括是否有作假帳、人謀不臧。陳瑞敏說，審計部於12月初派員查核近3年情形，審計部會照立委意思再增加兩年，追溯查核五年。另年底前也會提出報告，給勞動部意見，基金用途應公開透明，且支持立委所提建議上網公告周知。

審計長陳瑞敏表示，經查核，初步發現就安基金未符合用途的支出有5000多萬，有明顯違背法令就會剔除或追繳。勞動部回應，目前尚未收到審計部正式報告，待收到後會詳盡了解後正式回覆，「該怎麼做就怎麼做，絕對不會迴避。」

勞動部說，目前也正在進行就安基金使用的檢討跟完善，未來將確保就安基金的使用合規且合乎社會觀感，尤其避免過度宣傳跟鋪張。

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