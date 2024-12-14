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黑白集／廢棄物當「資源」管 環境部長治得了？

黑白集

環境部長彭啓明視察學甲爐碴及七股光電場，看到光電板底下挖出廢棄物和鋼筋，大嘆「太扯了」！他說，問題出在源頭管理，未來會推動《循環經濟促進法》，加強稽查及執法以杜亂象。彭啓明的處方，有如「七年之病，求三年之艾」，根本來不及救！

本報《國在山河廢》專題，調查全台各地濫倒廢棄物亂象，形容台灣南部很多農地、魚塭、河谷像「得了癌症」，正一步步走向死亡。這些國土飽受摧殘的景象，一般民眾觸目可及；彭啓明卻彷彿初次得悉，而頗表意外。他上任已超過半年，若對廢棄物四處肆虐而渾然不知，豈非太過失職！

民進黨口口聲聲「愛鄉土」，近年卻對環境破壞冷漠以對。農田、魚塭、山坡地遭到海量廢棄物入侵，多集中在南部綠色執政地區，這當然是中央政策錯誤與地方執行不力的雙重結果。尤其嘉南地區全力發展光電，不肖官員與黑心廠商勾結，一塊土地剝三層皮，就形成了「上有光電、下有垃圾」的另類「光電奇蹟」。彭啓明不知道，才是更扯。

各類廢棄物胡亂拋棄在田間山顛，這是《廢棄物清理法》規範失靈，加上地方執法機關放縱的結果。彭啓明所提的《循環經濟促進法》，把廢棄物視為「資源」管理，就能解決問題嗎？聽起來更像天馬行空。重點是，政府的心還在嗎？

癌症 民進黨

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